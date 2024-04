'NAŠAO MI SE PRI RUCI, TO JE...' Šuškalo se da je Toni Bijelić bio sa ovom koleginicom Dragane Mirković, a sada se oglasila i otkrila sve!

Šuškalo se da je Toni Bijelić BIO SA OVOM KOLEGINICOM Dragane Mirković, ona se oglasila, pa otkrila: "NAŠAO MI SE PRI RUCI, to je za mene kompliment"

Toni Bijelić našao se u žiži javnosti nakon što se saznalo za njegov razvod braka sa pevačicom Draganom Mirković.

Iako su 24 godine bili u skladnom braku, svojevremeno se šuškalo da je Toni pre braka sa Draganom bio u ljubavi sa njenom koleginicom, Nedom Ukraden.

Neda se svojevremeno oglasila po tom pitanju, te demantovala da je sa Tonijem imala nešto više od prijateljstva.

- Mislim da ljudi preteruju. Toni je divan čovek. Nema pevača koji je radio u Beču, a da mu on nije pomogao. U austrijskoj prestonici sam imala iznajmljen stan od ’92. do ’96. godine i pošto Toni odlično govori nemački, našao mi se pri ruci - rekla je Neda, a potom iskreno odgovorila da li je među njima bilo nešto više od prijateljstva:

- Ne. On je znatno mlađi od mene. E sad, da li se ja nekome sviđam malo više nego što je to normalno, to ne bi trebalo da pitate mene. To je za mene svakako kompliment. Ali, ponavljam da je on mlađi od mene, par je sa Draganom. Ona i Toni imaju sjajan brak i svaka druga priča je besmislena – rekla je tada iskreno Neda za "Svet".

