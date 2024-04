OVAKO JE POČELA PRIČA NOVOPEČENIH RODITELJA! Aleks se danas porodila, a LJUBANVA VEZA sa Carem je krenula je u Zadruzi 4! (VIDEO)

Aleks Nikolići Filip Car danas su postali roditelji. Pobednica Zadruge 6 na svet je donela devojčicu!

Aleksandra Nikolić, pobednica šeste sezone Zadruge, izašla je iz rijalitija kao verenica Filipa Cara, svog prvog dečka iz ovog formata.

Ljubavni par upoznao se prilikom prvog pojavljivanja Cara u ovom projektu, a njihova veza bila je od jednih koja je obeležila četvrtu sezonu.

Turbulentan odnos, pun strasti, svađa ali i incidenata nije se slavno završio, te se on nakon svega upuštao u razne druge odnose.

Aleksandra je takođe bila ta koja je sebi dozvoljavala i romanse sa drugim učesnicima, a u sledećoj sezoni se i zaljubila u Dejana Dragojevića koga je žena nekoliko meseci pre toga javno prevarila ispred malih ekrana. Njihova ljubav trajala je do ove poslednje sezone rijalitija, kada je Nikolićeva shvatila da emocije prema bivšem momku nisu prestale.

Za to vreme ni Filip nije gubio vreme te se upuštao u odnose sa raznim devojkama a jedna od najzapamćenijih je sa Majom Marinković, sa kojom je imao avanture i u poslednjoj sezoni.

Nekoliko meseci nakon početka poslednje Zadruge, nastupili su zajedno na "Zadrugoviziji", a fanovi su smatrali da je to jedan od najemotivnijih video klipova, jer je to ujedno prvi put da je Car aktivno učestovao u pomenutom segmentu programa.

Nakon svih dešavanja, pritisaka i svađa, prepoznali su jedno drugo i shvatili da kroz život žele da koračaju zajedno i da je njihova ljubav vredna nove šanse ali i borbe za budućnost.

Filip je pred kraj Zadruge odlučio da preduzme ozbiljan korak, te ju je i verio pred milionskim auditorijumom, a sada planiraju i zajednički život, svadbu ali i bebu.

- Ja mislim da smo nas dvoje sudbina. I prošle godine sam pričala da bih živela pored mora. Meni je uvek bila želja da živim na moru, lepo, voda me i smiruje. Jako mi je drago što su me i njegovi prihvatili, to mi jako znači. Svadbu pravimo kad izađemo iz rijalitija - istakla je Aleks.

Ovako je počela njihova ljubavna priča.

