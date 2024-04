DARA ISPROZIVALA "KRALJICU BAKŠIŠA" ZBOG BIVŠEG DEČKA, A ONA SAD SVE ŠOKIRALA: Posvađali su nas!

Sara Reljić za kratko vreme dobila je titulu "kraljice bakšiša", a sada se pojavila na jednom prestoničkom događaju gde je sve zasenila svojim izgledom.

Naime, ona je u uskoj ljubičastoj haljini istakla sve svoje obline, a bila je i raspoložena da priča na različite teme. Zanimalo nas je kako je uspela da postane kraljica bakšiša.

- Nisam još uvek najbolja od najboljih, to su moja braċa, a kada i ja to postanem daću odgovor na to pitanje, ali hvala na lepom rečima - rekla je ona, pa se nadovezala na svadju said Darom Bubamarom.

- Nas dve smo imali sukob zato što je to namešteno, drugi ljudi su nas posvadjali, ona je “zagrizla” i desilo se šta se desilo, a ja sa njom nemam problem - bila je iskrena Sara.

Podsetimo, pevačica Sara Reljić našla se u centru skandala kada ju je koleginica Dara Bubamara javno otpužila da se viđala sa njenim bivšim dečkom. Dara je tada istakla i da Sara peva za 82 evra, i da nije nikakva kraljica bakšiša.

Autor: Pink.rs