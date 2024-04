DARKO LAZIĆ TREĆI PUT POSTAJE OTAC! Pevač puca od sreće, njegova žena u blagoslovenom stanju!

Stižu rode!

Darko Lazić treći put će se ostvariti u najvažnijoj životnoj ulozi - postaće tata.Kako Kurir ekskluzivno saznaje, njegova supruga Katarina je trudna i za šest meseci će se ostvariti kao roditelji. Pevač i njegova izabranica radosnu vest su podelili samo s porodicom i najbližim prijateljima. Kada smo pozvali Lazića, on nam je odmah priznao da očekuju prinovu. - Tačno je! Po treći put ću se ostvariti u ulozi oca. Jako smo srećni, ali to je sve što želim da kažem na tu temu - rekao je kratko Darko. Da je konačno srećan i ispunjen na svim poljima, nedavno je govorio o tome u medijima.

- To su te neke godine. Kada uđeš mlad u celu ovu mašineriju i pun si para, zarađuješ. Svi te tapšu po ramenu, pa idemo izlasci, pa idemo društvo. Osoba koja zaradi puno para u mladim godinama i koja postane popularna, slavna, koja kaže da ga slava nije pukla u glavu, to je takva jedna velika laž. Mene je pukla i te kako u glavu. Bukvalno misliš da je ceo svet tvoj, idemo, ja sam najbitniji, svuda su ti vrata otvorena. Tapšu te po ramenima, sve može. Hoćeš auto - može, koji hoćeš. Evo ti na odloženo plaćanje, daćeš kad budeš imao. Hoćeš ovaj motor - može i to, evo ti na odloženo plaćanje. I ti onda upadneš u dugove, u ozbiljan problem kada vidiš da to nije tako - govorio je on.

U životu i karijeri pomogao mu je menadžer i producent Mersed Hadžić, s kojim godinama unazad sarađuje. Lazić je trenutno jedan od najtraženijih izvođača koji do kraja godine ima ugovorene tezge. I pored toga uspeva da bude dobar tata i suprug, a i da ne zapostavi prijatelje.

Autor: Pink.rs