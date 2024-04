NESTALA BEZ TRAGA I GLASA! ŠOK preokret u jeku razvoda! Samira Lončarević odlučila da se skloni na neko vreme, evo o čemu se radi!

Samira Lončarević poslednjih nekoliko dana vrlo teško podnosi medijski pritisak nakon što se u javnosti pojavila vest da se razvodi od supruga Dženana posle 25 godina braka.

Kako se saznaje od izvora bliskom Samiri, ona je odlučila da se skloni iz porodičnog doma u Prijepolju na neko vreme, i to zbog toga što više ne može da podnese opsadu medija.

- Samiri je već počelo jako da smeta to što joj mediji kampuju ispred kuće u Prijepolju. Mislila je da će se situacija smiriti posle dva-tri dana, ali nju i dalje svi čekaju i prate na potezu od kuće do posla, iako nema više šta da kaže na temu razvoda od Dženana. Koliko sam čuo, boraviće u kući svoje porodice dok se strasti malo ne stišaju. Njoj je jako neprijatno i zbog komšija, koje iako su na njenoj strani, stalno gledaju šta radi i samo pričaju o njenom razvodu od Dženana. Uzela je samo neophodne stvari, tako da će iz svoje kuće ići na posao u sud. Nimalo prijatna situacija - ispričao je sagovornik.

Podsetimo, komšije Lončarevića su na strani Samire.

- Samira je gledala Dženanovu majku kao svoje oči. Neke ćerke tako ne gledaju svoje majke, a ne snaje svekrve. Žena je ionako bolesna, sramota je što im je sve to priredio. Ceo komšiluk je na Samirinoj strani. Mislim da on od blama ovde više neće dolaziti, jer će ga svi gledati popreko. Deca su im divna i vaspitana, tu idu u školu. Za njih imamo samo lepe reči. On nije došao kod svoje porodice za Bajram, a nekad je redovno dolazio kući za praznik. Ta njegova švalerka mu je isprala mozak, zbog nje je i na Alaha jedinog zaboravio - rekao je jedan od šokiranih komšija prilikom posete Prijepolju.

Autor: Pink.rs