Drama i svađe između ljubavnog para Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović, u aktuelnoj sezoni rijalitija "Elita", svakodnevno intrigiraju javnost, a komentari ispod video snimaka na kojima su upravo njih dvoje, samo se nižu.

Naime, veza Ša i Mione danima unazad je na klimavim, nogama, a tokom današenjeg dana ušli su u žestok okršaj, te su pljuštale teške reči i optužbe, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa pevačicom, bivšom zadrugarkom, ali i bivšom drugaricom Mione Jovanović, Mimom Živković, koja je za naš portal prokomentarisala aktuelna dešavanja.

- Ja sam do sada zaista žalila Nenada, čak mi je bio i simpatičan, ali od kada sam čula da je izjavio: "Da se njegovi ne mešaju jer mu ništa nisu dali" ja ga više uopšte nikako ne gledam, niti žalim. On nije dete. On kad nije svestan da treba da bude zahvalan roditeljima jer su mu život dali i da ih čuva kao oči u glavi, šta očekivati od njega kad su drugi u pitanju. Pa mene je zabolelo kad sam to čula, mogu misliti kako je njegovima, a ljudi se pokidaše zbog njega. U tim godinama ovakvo maltretiranje ljudi oko sebe, nije ni za komentar ni za žaljenje. Ne znam šta da kazem. Bog neka mu je u pomoći. A Miona mi nije jasna šta i dalje traži sa njim, nikako da raskine, a zašto, nemam pojma. To verujem nikome nije jasno, jer očigledno ljubavi tu nema. Na sve liči samo na ljubav ne liči - poručila je Mima Živković za Pink.rs.

Autor: N. Ž.