NJENA POSLEDNAJ OBJAVA LEDI KRV U ŽILAMA! Bojana se pre par nedelja obratila POTRESNIM REČIMA i podelila ćerkinu fotografiju...

Tuga!

Bojana Janković (bivša Nikolić), voditeljka se proslavila kao voditeljka Pinkove kultne emisije "City", pronađena je mrtva u jednom stanu u Beogradu, prenosi "Telegraf".

Bojana je u julu 2022. godine stavila tačku na brak sa muzičarem Ognjenom Jankovićem, rediteljem i frontmenom grupe "Beogradski sindikat. On je potom uplovio u odnos sa Milenom Radulović.

Ova informacija danas je celu javnost ostavila u šoku, a psolednja objava na njenom zvaničnom profilu na društvenoj mreži Instagram tera jezu u kosti.

Bojana je pre samo osam nedelja podelila fotografiju svoje ćerke, kako drži buket cveća, gde joj je uz emituvnu poruku javno čestitala 15. rođendan.

- Srećan ti rođendan prvenče mamino, 15 godina sreće najveće - napisala je tada voditeljka koja je danas pronađena mrtva u stanu.

Bojana i Ognjen su poslednji put u javnosti viđeni 2022. na premijeri filma "Zlatni dečko", nakon sporazumnog razvoda ostali su u dobrim odnosima i zajedno će voditi računa o njihovo dvoje dece.

Podsetimo, u jednom od intervjua muzičar je ispričao kako je sreo i zavoleo svoju bivšu suprugu.

- Upoznao nas je jedan od mojih najboljih prijatelja, Milan, koji je sad, nažalost, pokojni, i to našoj priči daje malu filmsku notu. To je bilo kod njega u lokalu koji je držao i on je rekao da mora da nas upozna, kao da je procenio da ćemo da legnemo jedno drugom. To je bio sudbinski susret - otkrio je Janković svojevremeno, dok je pričao o Bojani.

Autor: Pink.rs