Ovaj inostrani moćnik je verenik Tamare Kalinić, a evo kako su se upoznali: ''Posle 30 minuta sam mu rekla da mi se sviđa''

Tamara Kalinić, jedna od najpoznatijih svetskih influenserki, svog partnera pokazala je tek pre nekoliko meseci. Tada je otkrila vrlo malo, da se zove Filipo Testa, i da je jedan od najmoćnijih ljudi u svetu mode.

Tamaru Kalinić verio je emotivni partner Filipo Testa, prošle godine.

Tamara je tada odmah podelila lepe vesti sa svojim prijateljima i pratiocima na Instagramu. Lepa influenserka je objavila niz zajedničkih fotografija, ali i emotivnu poruku.

- Najlepši dan u mom životu. Hiljadu puta "DA", zauvek sa tobom, napisala je Tamara, a ubrzo su usledile čestitke: "Predivno", "čestitamo", "volimo vas dragi ljudi"...

Tamara je nedavno prvi put u jednoj emisiji ispričala nove detalje o svom partneru sa kojim trenutno živi u Milanu. Nju posao veoma često vodi i u Pariz odakle se Filipo preselio.

Tamara je ovom prilikom priznala i kakav jezik ljubavi voli te otkrila da joj prija kada joj partner kaže nešto lepo.

- Meni često partner kaže: "Ti si najbolja stvar koja mi se desila u životu", meni to toliko stavi osmeh na lice. Samo ta jedna rečenica u poruci, meni to toliko znači - iskreno je ispričala Tamara, a onda nastavila o tome koliko Filipo uživa u Srbiji:

On mnogo voli Srbiju. To je meni toliko značajno. Imati partnera stranca koji neće, ne dopada mu se... On je bio toliko tužan što ne može sad da dođe dok sam ja tu. Ti izlasci, on ne razume našu muziku, ali kada vidi tu emociju, kaže da vidi koliko sam srećna sa svojim prijateljima.

Na pitanje kako je partner prošao kod mame i tate Tamara kaže:

- Obožavaju ga. Uvek sam se brinula za tatu, moja mama je dosta diplomata, ali sa tatom se nikad ne zna jer tata ima dve ćerke, mnogo nas voli i kada sam videla da se njih dvojica razumeju to mi je bilo jako bitno. Osećala sam taj njihov blagoslov.

Ja sam jako ponosna na njega i mnogo učim od njega. Možda mi se to desilo prvi put nekako da imam partnera od koga ja učim. Nisam znala da je to jako bitno, a on meni kaže da on uči od mene - ispričala je iskreno Tamara.

Zanimljiva je i priča o tome kako su se upoznali.

- Bilo je petnaestak ljudi, sve su to bili ljudi iz sveta mode i sve sam poznavala. Njega nisam poznavala ali mi je toliko bio zanimljiv, ne znam šta je mene tu privuklo, ja nemam tip muškarca i inače se ne zaljubljujem tako kao vidim nekoga i zaljubila sam se. Potreban mi je tako neki šarm. I ja sam toliko želela da pričam sa njim i celo veče sam provela sa njim. I, vidim ja da i on samo sa mnom priča i u jednom trenutku me pitao: "Da li ću te sutra videti na nekoj reviji", ali sam mislila, kao muškarac, pita da li će me videti, videćeš me, ćao... On je mene ujuturu zvao: "Je l si ti krenula, ja te čekam na vratima..." Ja nisam znala da će da me čeka, ja sam kao mislila mi ćemo se videti, srešćemo se i to je meni bilo tako simpatično što je on mene čekao na vratima te revije i usput me sto puta pitao: "Je l stižeš, pa koliko još..." Kad sam stigla, on je bukvalno uhvatio mene za ruku i raščistio svu masu jer to bude gužva na ulazu. Bio je red i za slikanje, on je raščistio sve i rekao da ja moram preko reda. Meni se to sve toliko dopalo, rekla sam sebi jao kakav muškarac. Nekako je imao jak stav, to me je privuklo. Onda me je pitao na prvi dejt, da li želim sa njim sutra na večeru, ali ja nisam znala da li je poslovna večera ili nije, nisam bila sto posto sigurna. Rekla sam može, sviđao mi se ali sam se malo i bojala, jer nisam želela da se zabavljam sa nekim iz mode, da sutra to ne bi bilo neprijatno nešto. Ja sam posle trideset minuta videla da se on meni sviđa, da to nije poslovna večera i rekla mu: "Ti se meni sviđaš". Nemam ja tu vremena, ako se ja tebi sviđam, super, ako ti se ne sviđam, zdravo doviđenja. On se jako iznenadio i rekao mi: "Ja ovo nisam očekivao, ali i ti se meni sviđaš. Ali, mi se ne poznajemo"... Videla sam da je on jako iskren. Očekivala sam, pošto je on imao velike uspehe u svetu mode, da će on na tom prvom sastanku početi da se hvali, da mi priča, ali mislim da žene ne vole te hvalisavce, a on je sve svoje uspehe umanjio. Bio je nekako skroman... Jako se brzo sve desilo, jako brzo smo počeli da živimo zajedno. On je meni posle jedno šest, sedam meseci rekao da je veoma srećan što sam ja uzela stavri u svoje ruke i da muškarac kao što je on voli da mu žena nekada kaže: "Okej, sada ćemo ovako". Da mu se dopalo to što sam bila jako iskrena - rekla je Tamara .

