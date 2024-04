'NISAM ZNALA KAKO...' Katarina Živković otvorila dušu i progovorila o svojim životnim greškama: Ja sam ZLOPAMTILO!

Katarina Živković, svoju karijeru započela je u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Katarina se sada prisetila tog perioda i tom prilikom otkrila da je put do njenog uspeha bio jako težak.

- Često mi se dešava da se negde izgubim, u smislu da zaboravim ko sam, šta sam sve morala da prođem, kako sam sve to izdržala i sve stvari rešavala na pošten način. Koji uspeh sam postigla zahvaljujući sebi, svom talentu, naravno i „Zvezdama Granda“ i tako dalje. I onda vrlo često neko sa strane mora da mi kaže, da me podseti, vrati u taj neki period koji nije bio tako lak. Ja to doživljavam kao da nisam znala drugačije, nije moglo drugačije. Nisam morala da idem tim težim putem, naravno da nisam morala, ali je to u mojoj glavi bilo postavljeno da je to bio jedini ispravan način kojim sam se ja kretala – rekla je ona.

Katarina je podelila svoje iskustvo sa životnim izazovima, ističući posledice koje su je pratile kroz život.

- Nije me nešto to mnogo koštalo. Imam ja tu crtu da nekako ljude previše pustim u svoj život, pa sam onda mislila da to više ne radim. Naravno da radim, ali ja bih zaista volela da se opametim jednog dana, ali šta da se radi, i mi savršeni imamo neku manu. Šalu na stranu, ono što me je koštalo jako puno je što ne mogu da shvatim da neki ljudi pamte kao ribice, da im pamćenje traje jedan dan – govorila je, pa dodala:

- Za razliku od nekih, ja sam zlopamtilo. U smislu, ne mogu tek tako da pređem preko nekih loših stvari. Ne mogu da oprostim i da se sutradan ponašam kao da se ništa nije desilo. Dok iz dana u dan mi ljudi dokazuju da oni kroz par sati sve zaborave, sve oproste i prave sa kao da se ništa nije desilo, a ja sam tu kao crna ovca koja ne shvata šta se desilo, pa ispadnem namrgođena, nedruštvena, asocijalna. To nije tačno, jednostavno se iščuđavam kako ljudi nemaju obraza, nemaju karakter i tek tako prelaze preko nekih svojih reči i postupaka.

Autor: N. Ž.