Dugo se spekulisalo o tome da Sinanova udovica Sabina nije u najboljim odnosima sa pevačevom decom iz prvog braka, Medom i pokojnim Rašidom, a razlog je bila zaostavština.

Ovim povodom, Sabina je u emisiji "Premijera Vikend Specijal" progovorila o detaljima njihovog odnosa, istučiću da je on, kako kaže, kriv za zapaljenu kuću 2020. godine.

Jeste, on je optužen, trebao je imati u suđenje u avgustu, pa su pomerili za maj, pa su odbacili. Trebao je dobiti kaznu. Dala sam mu oko 11000e, to mu je bilo malo. On je nastavio kao reket, da me ucenjuje uzeće mi atelje. Ja sam sa Sinanom bila četrdeset godina u braku, radili smo oboje i zarađivali. Pa ima mamu, nek mu mama nešto ostavi - rekla je Sabina, a onda je dodala:

- Javno tužilaštvo u Loznici je, tj. on je optužen jer je to uradio. Trebao je da dobije kaznu i to, jeste. Dala sam mu oko 11.000 evra, to mu je bilo malo, pa je nastavio da me ucenjuje, to vam je kao reket. U kući njegove mame su se dogovarali i imali sastanke, to mi je Rašidov brat rekao, da zapale kuću Sinanovu. Mislim da se Sinan prevrtao u grobu tada. Sinan je ostavio u testamentu da će me prokleti ako ostavim taj stan, otišla sam posle paljenja kuće i uradila to. On se mene, donekle, plašio...Ne postoji krivično delo koje nije počinio - rekla je Sabina za Rašida.

Autor: N. Ž.