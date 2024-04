Aleksandra Tadić Cipka ogolila dušu, progovorila o počecima u ''Zvezdama Granda'': Bila sam razočarana i toliko sam se mučila...

Aleksandra Tadić Cipka nedavno se prisetila svog učešća u „Zvezdama Granda“ ističući kako joj je to takmičenje oblikovalo karijeru i život.

Iako je bila razočarana kada je ispala, Cipka priznaje da se nakon toga samo još više posvetila trudu i radu.

- Bila sam razočarana, ali ja sam očekivala da ću ispasti i pre. Ostala sam do samog kraja, da sam ispala pre, ne bih bila razočarana. Bože moj, ispala sam, toliko sam se mučila i nikad mi ne možemo da damo baš sto posto sebe. Ili si preumoran, ili si prehlađen, znamo svi kako je kad izađeš da pevaš pred žirijem i pred tolikim auditorijumom. Bila sam razočarana, ali sam znala da ću uspeti i da tek počinjem posle takmičenja. Takmičenje je jedan deo gde mi počinjemo karijeru ako ćemo da se bavimo ozbiljno ovim poslom i posle sam dala sve od sebe, snimala pesme. Radim konstantno, snimam i uvek sam prisutna, tako će i biti dokle god se budem bavila ovim poslom, a baviću se jako dugo – istakla je pevačica.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Kako puno radi i nastupa, pevačica kaže da sada nema toliko vremna da se bavi kućnim poslovima, a pred našim kamerama priznala je da ima pomoć od jedne žene.

- Imam pomoćnicu, jer ja sam žena za sve sem za kuću takav mi je posao. Glancam, imam taj poremećaj da je sve čisto i na svom mestu tako da kada ja raspremam to je strašno. Znam ja sve, ali nemam vremena. Posao ne sme i ne može da trpi – obajsnila je Cipka.

Za razliku od brojih javnih ličnosti koje eksponiraju svoje života, Cipka je svoju privatnost oduvek tajila, a sve je iznenadila kada se prošle godine udala u tajnosti.

- Ja sam odlučila da to zadržim za sebe, ne potenciram privatan život. Gradim karijeru na svojim pesmama i na sebi samoj. Ne bih njega da guram u ovu priču, on ne želi da budeo deo medija i javnosti i privatnost čuvamo za sebe i mislim da je to okej – izjavila je pevačica.

Autor: N. Ž.