TERA ME DA NOSIM KRATKO: Milica Jokić otkrila detalje veze sa Dačićevim naslednikom! Evo kako su se pevačica i Luka upoznali i zbog čega je PONOSNA na njega!

Otvorila dušu!

Pevačica Milica Jokić pričala je o detaljima veze sa Lukom Dačićem, sinom političara Ivice Dačića.

Naime, Milica je već duže vreme u vezi sa Lukom, a sada je otkrila nepoznate informacije iz njihovog odnosa.

- Mi se baš dugo godina znamo, pre nego što smo ušli u vezu, upoznali smo se preko preijatelja, znamo se sigurno 10 godina. Ja sam dve godine mlađa od njega, ja ima 23, a on će sada 25. Mislim da je više on mene simpatisao. Onda smo počeli da se viđamo malo češće i to nam je prijalo. Na jednom događaju smo se pojavili zajedno i sutradan su svi to objavili. Skoro tri godine smo zajedno - rekla je Milica, pa otkrila šta najviše voli kod Luke:

- Meni se kod njega sviđa njegova iskrenost i upornost, to me je privuklo, a to je i najbitnije. Mislim da poštovanje i prijateljski odnos svako mora da ima. Delujemo kao da smo u braku već 10 godina - rekla je Milica, pa otkrila oko čega se najčešće svađaju

- Ja njemu zameram kašnjenje, on toiliko dugo može da se sprema za nešto, da je to neverovatno. Sprema se više od mene i svake žene. Znamo da se pokačimo oko nekih gluposti, ali smo jako slični, kapiramo se. On studira ekonomiju trenutno.

- Što se tiče mog posla ne pravi nikakav problem, ima puno razumevanja. Ja ponekad znam da ne spavam po 4 dana zbog posla. Nismo ni on ni ja ljubomorni, ali ima nekih trenutaka kada on nešto prokomentariše, a isto tako i ja. Kad ja obučem nešto predugačko, on mi kaže da izgledam kao baba i onda mi kaže molim te obuci nešto kratko - rekla je Milica, pa progovorila o braku i deci

- Nismo još razmišljali o tome. Između naših porodica postoji jedno veliko poštovanje. Oni su mene stvarno upoznali i znaju kakva sam osoba - izjavila je Milica.

Autor: pink.rs