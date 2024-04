ŠOKIRALA SVE! Nedavno je dobila ćerku, a sada otkrila da li će BITI SVADBE! Pevačica mnoge iznenadila kometarom za VENČANICU!

Neočekivano!

Pevačica Nadica Ademov nedavno je dobila ćerku, a sada je odlučila da se vrati na javnu scenu. Naime, Nadica je progovorila o odnosu sa partnerom, kako je skinula višak kilograma, ali i otkrila da li će praviti svadbu.

- Nisam se nešto trudila oko fizičkog izgleda, to je genetika. Ja sam vrlo brzo skinula kilograme, a to je za mene možda bilo i opterećenje dok sam bila trudna. Pitala sam se kako ću i šta ću posle porođaja, ali mi je Bog pogledao, nisam se uopšte namučila - rekla je Nadica.

Pevačica priznaje da je u ovom periodu posebno emotivna i da se, iako to nije očekivala odlično snašla u najlepšoj životnoj ulozi.

- Moram da kažem da sam se super snašla, s obzirom da mi je prvo dete i da nemam nekog iskustva. Sada sam super, na početku je bilo malo teško, što je i normalno, bila je jako mala. Sluša me, stvarno je mirna beba, za poželeti. Javi se samo kada je gladna i kada hoće da spava – ispričala je u razgovoru za Grand, a zatim otkrila kako njena ćerka reaguje na muziku:

- To je prosto neverovatno, ona tačno zna kada neko drugi peva, tada ne obraća puno pažnju. Ali kada krenu pesme „Šapat vetrova“ i „Zid plača“, to sam i kačila na Instagram, ona ne trepće. Prepoznaje glas, pa se malo zbuni kada me vidi na televiziji, a ja je držim. Shvati će narvano kada poraste, pa će da vidi čime se mama bavi.

Njen partner Damir je kako kaže njena velika podrška.

- Pomaže mi stvarno, ne mogu da kažem, kada ja ne mogu ili kada sam slaba, prehlađena, on je uvek tu i hvala mu.

Nadica je pre nekoliko meseci rekla da odlaže venčanje zbog trudnoće, a sada je iznenadila priznanjem kada je rekla da svadbe ipak, možda i neće biti.

- Mislim da je vreme da vi njega pitate, jeste da čovek ne želi da daje izjave, ali ću pitati ja njega, pa ću vam preneti kada će biti svadba. S obzirom na to da ovu crninu nosim, teško da će biti venčanice - našalila se ona.

