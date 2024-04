DRAGOMIR PRETI LALI, KOSARU POTRAGA ZA BLIZANCIMA DOVODI DO NJENE VELIKE LJUBAVI, LJUBICI JE POZLILO NAKON VELIKOG SAZNANJA! Nova epizoda 'ZAKOPANIH TAJNI' večeras u 22 časa na TV Pink! (FOTO+VIDEO)

Odgovori na mnoga pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi hit serije Žarka Jokanovića.

Nova epizoda serije „Zakopane tajne“ na programu je i večeras od 22 časa na televiziji Pink. Gledaoci će nastaviti da prate intrigantnu priču bogate porodice Doder, a tajne koje su godinama bile potisnute, nastavljaju da se otkrivaju.

Đurđa dolazi kod Nađe kako bi je angažovala jer želi da podnese krivičnu prijavu protiv Balše. Da li će Nađa pristati na ovaj posao?

Andrija napada Zdravka i kaže mu da progovori konačno o tome ko je Gujin otac, ali Zdravko odgovara napadom. Da li će Andrija uspeti da ga ubedi da kaže istinu?

Dragomir dolazi u vilu Doderovih i saopštava Lali da ne bi bilo dobro da on otkrije ono što zna. Kada ga Lala pita o čemu govori, Dragomir joj kaže da je reč o istini koja će njenog sina da odvede u zatvor jer je napastvovao maloletnicu. Kako će Lala odgovoriti na ove pretnje?

Državni tužilac razgovara sa Anom i pita je da li i dalje stoji pri tome da će uraditi sve što je potrebno, a kada ga ona pita da li to znači da treba da laže, on joj odgovara da će joj on reći šta tačno treba da kaže. Da li će Ana pristati na nagodbu?

Simona pokazuje Dori Vasjinu fotografiju i govori joj da joj se mnogo dopada, ali da ima devojku. Kako će Dora posavetovati Simonu?

Nikolina govori Kosti da će se, ako se Tadija zaista zaljubio u Veru, razvod sasvim sigurno dogoditi, na šta joj Kosta kaže da joj ne bi bio u koži ako se dogodi taj scenario. Šta će Nikolna preduzeti kako bi sprečila razvod?

Vera saopštava Ljubici da se Tadija setio svega što mu je rekla u pozorištu – da je Viktor njegov sin, nakon čega Ljubica pada u nesvest. Da li će Vera uspeti da spasi Ljubicu?

Svetozar optužuje Mašu da je pomogla Najdanu da kidnapuje Veru. Kako će se Maša odbraniti od lažnih optužbi?

Potraga za izgubljenim blizancima odvodi Kosaru na vrata svoje velike ljubavi, generala Konatara. Da li će Kosara konačno saznati istinu?

Odgovori na ova pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi serije „Zakopane tajne“ – od 22 časa na televiziji Pink!

Autor: M.Đ.