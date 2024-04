Anelina majka Jasna izvređala Milenu Kačavendu na Instagramu - pljušte nikad grđe prozivke, evo kako ju je sada nazvala

Poslednjih dana u "Eliti" bukti rat između Milene Kačavende i Aneli Ahmić - svakodnevno padaju sve brutalnije uvrede, prozivke, optužbe i provokacije, a sada je Anelina majka Jasna rešila da stane u ćerkinu odbranu.

Ona je aktivna na Instagramu, gde često objavljuje fotografije i statuse koji dižu veliku prašinu u javnosti i izazivaju mnoštvo komentara, što se pokazalo i u novom slučaju, kada je objavila fotografiju Milene Kačavende. Poznato je da u "Eliti", kada neko želi da isprovocira Milenu, govori joj da je baba, te je Anelina majka, vodeći se tim, rešila da dodatno ponizi Kačavendu.

Gospođa Milenka je surdepača, to znači na srpskom 11. koleno babe - tako i izgleda - napisala je Jasna, ispod čije objave su se nanizali negativni komentari njenih pratilaca na račun Kačavende.

Podsetimo, Kačavenda i Aneli žestoko su se sukobile u sukobu, tokom nominacija između Marka Janjuševića Janjuša i Jovane Cvijanović.

- Mene je prvi put sramota nominacija, potenciranje žrtve od strane Aneli, ja ne znam da li su ljudi propustili da je on žrtva zbog svega što je prošao. On je bio u pravu da nisu jedine uvrede psovke nego postoje i gore stvari koje možeš da izgovoriš. Aneli ponovo napominje da sam je najstrašnije vređala a ja sam iznosila samo moja mišljenja, ti ovde nisi ničija žrtva. Janjuš ne traumatizuje stvari koje je prošao, što se njega tiče sigurna sam da ne igra rijaliti ni sa kim, već da se zaljubio u Aneli onako muški i do kraja. Ljudi ovde smatraju da su svi njegovi poltroni, ali on se ni jednom nama nije obratio šta trena da kažemo, mislim da si ga naje*ao i da nisi to zaslužio, mislim da je pojeo go*na lopatama. Ovo joj je jedina prilika da izgoriš i glumiš žrtvu a do pre neki dan si pričala da je on ljubav tvog života. Mislim da ste egal krivi, a ti si sve svalila na njega. Kao ku*ac si glupa, nikad nisam rekla da si ružna, tolike pare za plastičnu hirurgiju da bi ličila na pikinezera. Ne bih te nikad pominjala od sramote, ali smo ovde, pa moram, ti si najmizernije biće, stalno glumiš žrtvu, nisi uopšte zanimljiva - rekla je Kačavenda na račun Aneli u subotu veče.

Autor: pink.rs