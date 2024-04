Folker Radiša Trajković Đani uživa u dugogodišnjem braku sa suprugom Slađom sa kojom ima troje dece, a mnogi ne znaju da ona ima i jednog vanbračnog sina.

Zove se Nikola, napunio je trideset godina i živi i radi u Americi.

- Pričalo se da Slađa krije da ima sina, da Đani i on ne razgovaraju i da to dete niko ne viđa. Navodno, prvi sin je zamerio Slađi kako je obezbedila troje dece, a njemu nije dala ništa, ali to nije tačno. Ta tema jako boli Slađu da se priča kako sin traži Danijeve pare i da su zato u lošim odnosima. Istina je da se ne viđaju često, jer on živi i radi u Americi, ali dolazi on u Beograd i tada se vide. On je sa Milošem, Markom i Sofijom u kontaktu, čuju se, kao i sa Slađom i Đanijem. Kada dobili prvog sina Miloša Đani je rekao Slađi da svoje prvo dete može da dovede da živi sa njima, ali njemu je u Americi bilo super, išao je u školu, imao drugare i on nije hteo da se vraća u Srbiju - rekla je Slađina prijateljica, piše Skandal, a svojevremeno je, prvi put, Slađa o vanbračnom sinu govorila za Pink.rs.

Da, pored troje dece koje sam dobila u braku sa Đanijem, ja imam još jednog sina. Sa tim čovekom, njegovim ocem, nisam bila u braku. Nikolu smo dobili u vanbračnoj zajednici. Moj sin Nikola živi u Americi, tamo je završio studije, dva fakulteta ima i ima posao. Prelep je dečko, predivan, pametan, kulturan, školovan... - pričala je Slađa za Pink.rs.

Ostala moja deca jesu u kontaktu sa Nikolom kad dođe preko leta u Srbiju. Kad je slobodan, čuju se. Više se deca čuju sa njim, nego ja. Naravno da su se upoznali on i Đani. Nikola gotivi Đanija, kao i on njega, a i moja ostala deca ga jako vole. Ista majka ih je rodila, pa nebitno ko je otac - poručila je Trajkovićeva.

Na pitanje u kakvom je odnosu sa Nikolinim ocem, Slađa je za naš portal ispričala:

Nisam u kontaktu sa Nikolinim ocem, nema ni potrebe... Naš sin je veliki, ostvaren, nije dete. Mnogo godina je prošlo otkad se nisam videla sa tim čovekom. Dok je Nikola bio maloletan, ja sam morala sa njim da se čujem jer je on školu završio u Americi, morali smo da se viđamo zbog pasoša i ostale dokumentacije, dok naš sin nije napunio 18 godina. Imala sam kontakt i sa njim i sa njegovom suprugom. Mi smo ranije, dok smo bili zajedno, živeli u Prištini. I on je sa Kosova, kao i Đani. Ja sam tada bila mlada, prosto nije mi odgovarao taj njegov život. Nije sada to za priču neku, verujte mi. Škakliva je tema. Sve u svemu, danas mogu da kažem da je on dobar čovek i ta njegova žena je divna - rekla je Slađa za Pink.rs.

