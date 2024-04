NIKAD NIJE PREBOLELA NJEGOVU SMRT! Legendarna pevačica otpevala čuvene srpske pesme, a život joj NIJE BILO LAK!

Pevačica Vasilija Radojčić otpevala je čuvenu pesmu "Na Uskrs sam se rodila", a njen život nije bio nimalo lak.

Ona je preminula pre dvanaest godina, a njene pesme i dan danas žive. Među njima su brojni hitovi koje često naručujemo u kafanama.

"Dimitrijo, sine Mitre", "Veseli se kućni domaćine", "Moj Milane kad u vojsku pođeš", "Na Uskrs sam se rodila", "Mito, bekrijo", "Ajde Jano, kolo da igramo", "Jel' ti žao što se rastajemo", "Zapevala sojka ptica" i mnoge druge, samo su neke od pesama koje je Vasilija opevala. O njenom privatnom životu se jako malo zna, a u jednom intervjuu otkrila je da je ostala bez supruga.

- Suprug Milan mi je umro pre šest godina, a čini mi se da je to bilo juče, još tugujem za njim... Povredile su me i kolege muzičari, estradnu penziju nisam dobila iako sam nekoliko puta podnosila zahtev. Kada je penzija izglasana, trebalo je da je prvi dobijemo Cune Gojković i ja. On je penziju dobio, mene su zaboravili, iako važim za pevačicu koja ima najviše snimljenih pesama u fonoteci Radio Beograda. Nedavno sam za PGP RTS snimila 60 antologijskih pesama, obećali su da će mi objaviti trostruki album, a onda su desetak mojih pesama strpali u nekakav zajednički muzički projekat za koji još ne znam šta predstavlja. Kako da pevam kada mi se plače - rekla je Vasilija u jednom intervjuu davne 1980. godine i prisetila se trenutka kada je prvi put srela ljubav svog života, bubnjara Milana Đorđevića.

- Sećam se da sam Milana prvi put ugledala kako izlazi iz kafane "Mornar" u centru Beograda. Bila sam s druge strane ulice, oči su mi se bukvalno zalepile za tog muškarca, a nisam znala ni ko je ni šta radi. Umalo se nisam srušila kada sam krenula sa orkestrom Dušana Radetića na turneju po Bugarskoj i tako saznala da je Milan član Duškovog benda. Milan i ja smo se spanđali na toj turneji i više se nismo razvajali. On je kasnije postao muzički urednik produkcije gramofonskih ploča Radio Beograda, a ja pevačica. Rodila sam mu ćerku Mirjanu koja je sada devojka - pričala je Vasilija.

Vasilija Radojčić je rođena u Kragujevcu, gde je završila gimnaziju. Posle toga upisala je studije francuskog jezika na Filološkom fakultetu. Od 1958. bila je solista Radio Beograda, a od 1961. počinje da snima za PGP-RTS. Pevačku karijeru je počela šezdesetih godina 20. veka. Mnoge njene pesme postale su hitovi koje slušaju različite generacije. Kvalitetne interpretacije i glas obojen emocijama privukli su veliki broj poštovalaca. Kremirana je na Novom Groblju u Beogradu 2011. godine.



