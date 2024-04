OTKRIVENO KOLIKO KOŠTA BOJANIĆEVA VILA U BAOŠIĆIMA! Folk pevač uložio silne pare u kuću, agent procenio sve!

Pevač Miloš Bojanić u svom vlasništvu ima jednu od najlepših vila u mestu Baošići nadomak Herceg Novog koju je nedavno renovirao, a u medijima se često spekuliše o njenoj ceni.

On ne krije da je u renoviranje nekretnine uložio dosta vremena i novca, kao i da je razmišljao da je proda, a sada je otkrio i koliko je zaista vredna kuća na obali mora.

– Iz agencije su me pitali koja je cena i ja sam rekao da ne znam, da oni to bolje znaju kako se kreće tržište. Rekao mi je ovo na obali mora nema da se prodaje ni plac, a kamoli kuća. Na kraju kazao je od milion i po do dva. Ja bih najviše bih voleo dva ali sam razmišljao koliko je realno, razlika je pola miliona. Odlučim ja da bude milion i po, da neću nikome da kažem dva, ali na kraju nisam prodao rekao sam zašto– rekao je Bojanić.

Inače, Miloš je zamalo prodao pomenutu vilu kada je poslednjem trenutku odustao uprkos velikoj svoti novca koju ej mogao da zaradi.

– Posle korone prvo leto došle su moje unuke Bojana i Aleksandra i zaljubile se u Baošiće. One su toliko pokazale neku ljubav prema ovoj kući, čak je Bojana rekla: „Deda, ovo nikada nećemo prodati, ova kuća mora biti najlepša u Baošićima i kada se ja zaposlim ja ću ti dati pare“, to je mene ubilo. One su četiri puta pomerale kartu, nisu mogle da odu odavde– sa suzama u očima je ispričao Bojanić koji je u poslednjem trenutku prelomio.

– Pred kraj te sezone meni je došao čovek koji je doveo zainteresovane kupce, ali ja ponesen pričom moje najstarije unuke, kažem im da kuća nije na prodaju. Ispričao sam im šta je moja unuka rekla i tako nisam prodao ovu kuću i kupio na Floridi– rekao je za Grand i otkrio da je baš po unucinoj želji renovirao celu kuću.

– Krenuo sam po Bojaninom projektu, koštala me je života. Nije ona smislila projekat, ali je dala ideje kako šta da bude i jedan momak iz Banja Luke je uradio projekat po njenoj priči. Ja sam krenuo sa renoviranjem dve godine - otkrio je on.

