Sreda je rezervisana za emisiju ''Pitanja gledalaca''. Voditelj Milan Milošević ušetao je u Belu kuću kako bi nučesnicima Elite postavio pitanja na koja ste najviše želeli da čujete odgovor. Istina se ogolila, a oni ni ovog puta nisu uspeli da sakriju ono o čemu su dugo izbegavali da pričaju.

Na početku večeri voditelj Milan Milošević postavio je Mioni Jovanović hipotetičko pitanje o tome da li je bila intimna sa Nenadom Aleksićem Ša.

Miona je negirala da je bila intimna sa Ša, te je istakla da je notorna laž ukoliko je on sa učesnicima podelio da je do toga došlo, te je Aleksić odmah ustao i otkrio o čemu se radi i kako je tačno glasilo to što je ispričao cimerima.

Maja Marinković odgovrila je Milanu Miloševiću na pitanje koje se ticalo toga da li smatra da su učesnici zavidni zbog njenog odnosa sa Stanislavom Krofakom.

Marinkovićeva je istakla da je primetila da su učesnici kivni na to zbog njene mirne luke sa Krofakom, te da smatra kako mogi priželjkuju da se desi bura među njima. Nakon njenog izlaganja, on je iskoristio priliku i dao sud o ovoj temi.

Maja Marinković i Stanislav Krofak odgovorili su na pitanje koje se ticalo njihove ljubomore u vezi, prilikom čega su progovorili o tome kako je moguće da ne postoji ni gram ljuibomore, ali i da li je njihova priča o otvaranju svinger kluba spremna da se pretvori u realizaciju, ili je sve samo deo njihove šale.

U toku emisije ''Pitanja gledalaca'', ponovo se otvorila tema koja se ticala odnosa Aneli Ahmić i Milene Kačavende, tokom čega se umešala Miljana Kulić, koja je stala u odbranu Ahmićeve i žestoko zaratila sa Kačavendom.

Miljana je tokom svog izlaganja iznela zvrdnju da Kačavenda zavidi devojkama u Beloj kući zbog njihove mladosti, što je izazvalo mnoge komentare učesnika.

Pitanje koje je naredno postavio voditelj Milan Milošević u emisiji ''Pitanja gledalaca'' pokrenulo je lavinu komentara među učesnicima. Naime, Marko Janjušević Janjuš i Milena Kačavenda odgovorili su da li znaju kako interpol funkcioniše i kako je Aneli Ahmić prešla iz Bosne u Austriju.

Naime, ubrzo nakon završenog pitanja, došlo je do rasprave između Janjuša i Aneli, prilikom čega je došlo do teških reči.

Naredno pitanje ticalo se toga da li Marko Janjušević Janjuš gaji emocije prema Aneli Ahmić u istom inteziteta kako i tokom njihove veze, ili su ipak manje nego što su bile.

Njegovo izlaganje uticalo je na Ahmićevu, te je briznula u plač zbog onoga što je čula.

Miljana Kulić odgovorila je na hipotetičko pitanje o ženidbi njenog bivšeg momka Lazara Čolića Zole.

Ona je progovorila o svojim emocijama, kao i o tome da li bi je to istinski poljuljalo da sazna da je stvarno istrina, te je potom sumirala period iza sebe i odnos sa Čolićem.

Maja Marinković ušla je u sukob sa Aneli Ahmić i Mionom Jovanović, te je istakla da je ubeđena da su obe sujetne jer nemaju sreće u ljubavi i zavide joj na njenoj vezi sa Stanislavom Krofakom.

Nakon njene izjave, došlo je do žestokih reči, koje su se orile Belom kućom

Aneli Ahmić žestoko je zaratila sa Nenadom Aleksićem Ša, prilikom čega je on izneo tvrdu da mu ona nije iskren prijete, te i da smatra da ona ne želi uspeh njegovoj vezi sa Mionom Jovanović.

Bojana Pavlović odgovorila je na pitanje koje se ticalo njenog odnosa sa Anđelom Šparavalo. Ona se ogradila od mišljenja takmičara da je tokom veze sa Šparavalo imala poslebne zahteve, te je svu krivicu svalila na nju.

Ubrzo nakon što je Pavlovićeva iznela brojne tvrdnje na račun Anđele Šparavalo, njih dve su zaratile kao nikada do sad.

Miona Jovanović otkrila je kome je posvećena pesma 'Zabraniću srcu da te voli' sa žurke održane u utorak. Milena Kačavenda dobila šah mat pitanje zbog branjenja Maje Marinković koja je bila sa drugaričinim dečkom, a sa druge strane dvostruki aršini prema Anđelu kome zamera otimanje Matorinih devojaka.

Milica Veličković otkrila je nove detalje o odnosu sa Gagom Smiljanićem, Terza je odbranio pa ga nazvao indijancem.

