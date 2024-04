HRVATSKI PEVAČ POSVETIO ROKVIĆU PESMU "Seti se svoga tate...", Nikola se odmah oglasio: VEOMA SAM GANUT! (VIDEO)

Pevač Nikola Rokvić pre četiri dana krenuo je put Grčke peške, a plan mu je da pređe 1.060 km kako bi stigao do Egine, gde se nalazi čuveni manastir Svetog Nektarija Eginskog.

Tokom pešačenja prikupljaće sredstva za svoju fondaciju "Porodica" kako bi pružio pomoć pedijatrijskoj onkologiji, a plan je da se skupi 200.000 evra.

Nikola je sad podelio pesmu koju je za njega napisao i otpevao hrvatski narodni pevač Duško Kuliš, što je odmah pokrenulo lavinu komentara.

- Ovo je moja molba prema Bogu, više od toga ja ti pomoći ne mogu, pronađi tajnu u ime svih nas, koji smo grešni i molimo za spas. Nikola, brate, neka te anđeli na putu prate, na putu kojim krenuo si ti, Nikola, brate, seti se svoga tate, na putu kojim krenuo si ti, ostaju samo oni najbolji - stihovi su pesme koju je Kuliš posvetio Rokviću.

- Veoma sam ganut... Ljubav nikada ne prestaje!!! Hvala, dragi Duško! Volim Vas! - napisao je Nikola u opisu videa na Instagramu.

Nikola se redovno oglašava na društvenim mrežama, a danas je objavio snimak sa prolaznikom kog je sreo na putu do Grčke, pa je zajedno sa njim otpevao hit oca Marinka Rokvića, "Skitnica".

Rokvić se sa njim snimio, a dok je pevao pesmu oči su mu bile pune suza.

- Uz pesmu je radosnije - napisao je on.

Za četiri dana skupili tri miliona dinara

- Dragi narode, pomaže Bog. Evo ja sam danas tu negde oko 20 kilometara. Samo da vam javim da smo došli do tri miliona dinara i jako sam radostan! Hvala na podršci, idemo dalje, ovog puta za dečiju radost! Ljubim vas i volim - rekao je pevač u svom obraćanju.

Inače, Nikolina supruga Bojana uključila se u emisiju "Jutro na Blic" gde je otkrila detalje njegovog hodoljublja.

- On je stvarno onako optimističan u početku. Za sada je prešao nekih 90 km, obzirom da preko dana prelazi, dnevno pređe oko 30, tako da možete i da pratite, stvarno na Instagram profilu on obaveštava svakodnevno. I za sada se stvarno sjajno oseća, jako je uzbuđen, zahvalan je svim ljudima koji su učestvovali, kompanijama, svima koji su uključeni u fondaciju i u njegovu misiju. Mislim, on se dugo sprema na ovaj podvig, tako da on je sada zaista fizički i psihički spreman i njega su pripremali ljudi koji se bave ekstremnim maratonima, tako da on već zna šta može i da ga čeka na ovom njegovom putu, ali nekako verujem da će biti teško sigurno u određenim momentima, ali verujem da i kada fizički nekako telo možda oslabi, umom neće, a to je ono što je najvažnije - kaže Bojana Rokvić.

