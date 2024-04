Haos u najavi!

Asmin Durdžić, bivši muž Aneli Ahmić je na svom Instagram profilu izbacio stori, na kom upućuje javno izvinjenje Nikici, Sitinom mužu, koju je tom prilikom optužio da vara muža i da joj je on zbog toga slomio telefon.

- Pokušavam doći do Nikice jer sam dobio informacije od jedne osobe da je Nikica saznao da ga Sita vara i slomio joj telefon. Uveren sam da Nikica zna sve o njoj i da on jedini ima dokaze za većinu onog što sam rekao. Želim da mu se izvinim što sam ga uvredio, a nije ništa kriv. Uradiću sve da sednem sa njim i da napokon istina izađe na videlo. Znam da zbog dece trpi sve ovo i da nema snage ponižavati svoju decu i zato je još uvek miran! Potrudiću se da i on javno progovori - napisao je Asmin na Instagramu, a sad se povodom ovih njegovih navoda oglasila Sita za naš portal.

- Ne dajem nikakve izjave, ali apelujem na porodicu Durdžić da ovog čoveka hitno smeste u adekvatnu ustanovu - poručila je Sita za Pink.rs.

Autor: Pink.rs