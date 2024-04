DŽENAN ŽELI SLOBODU I NE PITA ZA CENU! Lončarević želi RAZVOD što pre, a Samiri ostavlja imovinu stečenu u braku!

Pre tačno šest godina Dženan Lončarević je imao nameru da se razvede od supruge Samire Lončarević, ali do toga nije došlo jer se njegova žena navodno oštro protivila tome.

Pevač na sve načine pokušava da po hitnom postupku okonča brakorazvodnu parnicu i da bude slobodan, ali mu opet mu ne polazi za rukom. On je 28. februara zvanično podneo sudu zahtev za razvod braka, a prvo ročište je zakazano tek krajem jula, zbog čega muzičar sumnja da Samira preko veze odugovlači razvod, o čemu smo nedavo pisali. - Godinama unazad brak između Sanele i Dženana ne funkcioniše. To sada jeste tema u medijima, ali pre šest godina je on supruzi predlagao da se na miran, ljudski i civilizovan način raziđu. Međutim do toga nije došlo. Štaviše ona ga je tada upozoravala da će sve izneti u medije. Zbog dece, karijere koju je gradio na profesionalan način, razlaz je prolongiran. S obzirom na to da Samira radi u sudu, o njenom razvodu koja je glavna tema u medijima, priča se i u ovoj državnoj isntituciji gde se i požalila da je trebalo da se razvede pre šest godina - priča izvor blizak porodici Lončarević.

Prema njegovim rečima zbog supruge Lončarević godina unazad izbagava da ide u Prijepolje. - Ne mili mu se da ide u rodni kraj. Smeta mu to što je dole glavna tema i što se više priča o njemu i njegovom braku i razvodu nego o krucijalnim stvarima. Dženan svoje probleme, ali i lepe stvari čuva samo za sebe. On je čovek iz naroda i ne voli da ljude opterećuje nepotrebnim informacijama. Zato mu i smeta što do njega dolaze razne priče koje navodno njegova bivša žena govori prijateljicama sa posla, ali i po komšiluku. Smeta mu to što čuje iza leđa i zbog toga i izbegava da ide u Prijelolje. On hoće da pristane na sve uslove, da imovinu ostavi ženi i deci, samo da bude slobodan čovek i da nastavi sa normalnim životom - završava sagovornik.

Samira je nedavno u javnosti izjavila da se njoj nigde ne žuri da se razvede i da sve ide po redu. Pevač se sa druge strane obratio sudu jer ga je iznenadio tako dalek datum zakazivanja prvog ročišta. Ovim povodom najpre smo kontaktirali s Dženanom, ali on nije odgovarao na naše pozive, a koji je nedavno poručio da o porodičnim odnosima neće da govori u javnosti, a da je za sve pravne stavri zadužen njegov advokat Željko Ristić. - Razumem vaše pitanje i interesovanje, ali još uvek ne mogu da komentarišem postupak koji je u toku. Više informacija o celom predmetu biće dostupno nakon direktne komunikacije sa sudom i centrom za socijalni rad koju želim da ostvarim - kratko je prokomentarisao.

Podsetimo, ekipa Kurira pre desetak dana bila je u Prijepolju i razgovarali smo sa komšijama porodice Lončarević koji su bili šokirani odlukom Dženana da se razvede, a neki su ga zbog toga i osuđivali. Hteli smo i da pričamo sa Samirom, ali ona nije bila kod kuće tog dana. Kako smo saznali, ona je danima boravila kod prijateljice upravo da bi izbegla susret sa medijima koji su tada bili u Prijepolju.

Autor: Pink.rs