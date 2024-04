Tea Tairović mesecima unazad uporno je pokušavala da sakrije partnera, ali joj to više ne polazi za rukom, te je otkriveno da je u vezi sa momkom za kojeg su svi mislili da joj je samo obezbeđenje.

Oni su u vezi od novembra prošle godine, pa smo dosad imali prilike više puta da ih vidimo zajedno. Da su i te kako zaljubljeni pokazuje to što joj je dečko priredio iznenađenje za njen 28. rođendan.

Ono što je sve šokiralo, kada se saznalo koliko su već dugo zajedno jeste činjenica da je Tea u javnosti sve vreme govorila da nema sreće u ljubavi i da nema vremena za partnera.Takođe, pevačica je isticala da čeka onog pravog. Pre nekoliko meseci poželela je da joj "samoća potraje".

- Pišem tužne ljubavne tekstove, što bi se reklo da sam ja emotivno neispunjena. To jest, u pogledu partnerske ljubavi. Imam ljubav sa svih strana, privatno, ali partnersku ljubav nemam i neka potraje - rekla je Tairovićeva.

Tei Tairović dečko priredio iznenađenje pic.twitter.com/ET06K6r60p — Silvana (@Silvana71376830) 25. април 2024.

"Ljubav me neće"

I dok ju je izvesni momak pratio u stopu, i nisu se odvajali, govorila je i dalje da nema sreće u ljubavi.

- Nemam sreće u ljubavi, ali imam sreće u novcu. Mogu za sebe da kažem da sam srećna osoba, iako me ljubav neće. Baš nemam sreće u ljubavi, ali mora nešto da ne štima. Ne priželjkujem za sada da se udam i obučem belu venčanicu, a ne daj bože ni da se zaljubim. To bi me ubilo i dokrajčilo. Zatvorili bi me zauvek. Kakvo crno zaljubljivanje, želim samo da uživam u svom životu. Rad je zapravo moje najveće zadovoljstvo i satisfakcija - uporno je pričala ona.

Autor: Pink.rs