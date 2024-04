Prethodno petak veče, bilo je obeleženo emisijom "Baraž" u kojoj su ponovnu priliku za borbu za prvo mesto u "Eliti" dobili Pavle Milevski Pablo, Boža Džons, Vanja Živić i Slađana Lazić Bošković. Tom prilikom, bivši učesnik "Elite", Aleksandar Anđelić, izneo je da ima fotografiju sa Nenadom Macanovićem Bebicom u kockarnici, što je podiglo javnost na noge.

Tada, on je pored toga što je obećao da će preoteti Anđelu Šparavalo od Bojane Pavlović, objasnio zbog čega mu smeta nadimak "kockar" kako ga nazivaju većina učesnika.

- Ja sam radio sa decom i da mi neko dodeli nadimak kockar. Voleo bih u oči da ih pitam to isto. Možda nije primerno da kažem ko se bavi prostitucijom, kockom, lekovima. Bebica se kockao sa mnom 12h on je prvi - istakao je Aleksandar tada u studiju.

Naime, Bebica je za to saznao, te je to javno demantovao i tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka" žestoko opleo po Anđeliću, ističući da će na sudu dokazati tvrdnje koje je izneo, te i da sve što je rekao, zapravo nije istina. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Ovim povodom, na svom instagram profilu, oglasio se Aleksandar, koji je žestoko udario na Bebicu, ali i tom prilikom, pružio podršku Nemanju Gačiću, koji isto tako, nije imao lepe reči da kaže na račun Macanovića.

- Nisam hteo da pričam, ali zbog tog nadimka, veliki šmekeru, pričaćemo ti i ja dalje. Sa tobom nikad nigde zajedno išao nisam, ne daj Bože. Ali si viđen tamo gde sam i ja nekad boravio po tim mestima. Bio si po kazinu i to više puta, lažovčino! Bogu hvala, to je iza mene, a da li si ti završio sa tim stvarima, baš i ne znam. Ispod stadiona na Karaburmi, na raskrsnici, pa da proverio da li si bio tamo, Bebica, kocka, go**do. Bravo Nemanja, pametnom dosta. Lako je sr**i kad neki nisu na slobodi, nećemo o tome, ali se zna kome go**do Bebica kocka duguje i preko koga ga i znamo - napisao je Anđelić na svom instagram profilu.

