KRENUO SAM S TUGOM U SRCU, A ONDA SE TO DESILO: Nikola Rokvić se na hodočašću pričestio u ovoj crkvi: Bog uvek ima zadnju reč! (FOTO)

Nikola Rokvić koji je peške krenuo ka Grčkoj do manastira Svetog Nektarija Eginskog, podelio je nove detalje sa hodočašća.

Naime, Nikola je ispričao priču, koja je imala jaku pouku.

- Ispričaću vam jednu priču, dešavanje koje me je danas veoma obradovalo i okrepilo. U samim pripremama za ovaj put, imao sam želju da nekako uklopim da na Cveti i Vaskrs budem na Svetoj Liturgiji i da se pričestim. Kako sam pred sam put odlučio da ipak imam i svakodnevno trčanje uz brzi hod kao i da nije dobro da pravim neki dan pauze, zbog hlađenja tela i ispadanja iz ritma, odlučio sam da na današnji dan, zbog velikih vrućina ne idem na Liturgiju! Onda bih trebalo da trčim od 11 do 4 po najvećem suncu što bi me mnogo istrošilo a treba gurati 30 dana!

- Prihvatio sam to zarad višeg cilja i da Bože zdravlja stignem do Egine! Jutros kada sam krenuo oko 6:15 osećao sam tugu u srcu zbog toga što se danas neću pričestiti… Na 15-tom kilometru u mestu Grejač, videh divnu crkvicu sa desne strane, bilo je oko 10 do 9 , mislim nije još počela Liturgija, neću praviti pometnju, ući ću da se poklonim ikoni i da nastavim… Ulazim u crkvu i sa vrata čujem “Tijelo Hristovo primite…” ušao sam u trenutku kada je počela pričest!!! Vasiona!!! Kakva radost!! Stao sam u red, i zamolih oca za blagoslov da se pričestim! Divni otac Novica me je i pričestio. Toliko sam snage dobio, a i uvid, da koliko god mi nešto planirali, Bog ima zadnju reč. Slava Bogu i hvala. Radujmo se - napisao je Nikola.

Za 6 dana sakupili pet miliona

Podsetimo, Nikola je nedavno saopštio lepe vesti i otkrio da je za samo šest dana sakupio pet miliona dinara.

- Prešli smo pet miliona. Hvala vam mnogo, mnogostruko vam se vratilo. Volim vas i ljubim, zbogom", rekao je Nikola putem svog Instagrama.

Inače, Nikolina supruga Bojana uključila se u emisiju "Jutro na Blic" gde je otkrila detalje njegovog hodoljublja.

- On je stvarno onako optimističan u početku. Za sada je prešao nekih 90 km, obzirom da preko dana prelazi, dnevno pređe oko 30, tako da možete i da pratite, stvarno na Instagram profilu on obaveštava svakodnevno. I za sada se stvarno sjajno oseća, jako je uzbuđen, zahvalan je svim ljudima koji su učestvovali, kompanijama, svima koji su uključeni u fondaciju i u njegovu misiju. Mislim, on se dugo sprema na ovaj podvig, tako da on je sada zaista fizički i psihički spreman i njega su pripremali ljudi koji se bave ekstremnim maratonima, tako da on već zna šta može i da ga čeka na ovom njegovom putu, ali nekako verujem da će biti teško sigurno u određenim momentima, ali verujem da i kada fizički nekako telo možda oslabi, umom neće, a to je ono što je najvažnije - kaže Bojana Rokvić.

Autor: Pink.rs