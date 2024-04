Ovo nikako niste smeli da propustite!

Kraj sedmice rezervisan je za emisiju ''Izbacivanje.'' Voditeljka Ana Radulović ugostila je oca Slađane Poršeline Lazić, koja je bila jedna od nominovanjh. Pored nje, za opstanak u Eliti borili su se i Miljana Kulić, Aneli Ahmić, Slađana Lazić Bošković i Vanja Živić. Pre nego što se saznalo ko napušta velelepno imanje u Šimanovcima, voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa ostlim učescnicima, koji su sumirali dešavanja koja su obeležila nedelju za nama.

Voditeljka Ana Radulović u studiju je ugostila oca Slađe Poršeline, koji je ovom prilikom na samom početku emisije progovorio o učešću svoje ćerke.

On je priznao da mu se njeno učešće dopada, ali je otkrio i da li joj nešto zamera.

Nakon toga, otac Slađane Poršeline Lazić rešio je da da svoj sud o vezi koja izaziva veliku znatiželju, a reč je o Nenadu Aleskiću Ša i Mioni Jovanović.

Slađanin otac je otkrio da ne podržava stavove koje iskazuje Ša, te je prognozirao da li će njegova veza sa Mionom imati nekakvu prerspektivu.

Marko Đedović i Lejdi Di pobegli su od radoznalih ukućana, zatim surovo isprozivali Miljanu Kulić, s kojom oboje imaju konflikt.

Prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bila je Anita Stanojlović, koja je otkrila da stalno oseća provokacije od strane bivše partnerke, Jovane Tomić Matore.

Anđelo Ranković bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je iskreno progovorio o tome koliko mu Anita Stanojlović znači, nakon čega je i priznao da se tome na početku njihovog odnosa nije nadao.

Anđela Šparavalo i Tamara Tiktok izolovale su se od ostalih ukućana. Anđela je otvorila dušu o Bojani Pavlović i otkrila da planira pomirenje.

Nenad Aleksić Ša je prilikom razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem priznao koliko mu je smetalo slikenje Mione Jovanović i Stanislava Krofaka, koje se desilo tokom jučerašnjeg dana za portebe uskršjeg editorijala.

Marko Đedović bio je nervozan zbog svađe sa Miljanom Kulić. Uroš Stanić došao mu je u posetu i pružio solidarnost.

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović nisu mogli da pronađu zajednički jezik, te je ponovo došlo do ćestoke rasprave. Stanislav Krofak ponovo je stao između njih i njihovog odnosa.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijeviča bila je Miona Jovanović. Ona je progovorila o njenom turbulentnom odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša, te je priznala da joj je čaša skoro pa puna i da više nema tolerancije prema njemu, pa priznala da razume roditelje zašto ne prihvataju njihovu vezu.

Nenad Aleksić Ša nije mogao da se smiri nakon svađe sa Mionom Jovanović, prilikom čega se Urošu Staniću poižalio koliko mu sve teže pada sve što se dešava.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Marko Janjušević Janjuš. On je otkrio je da je njegov odnos sa Aneli Ahmić totalno završen i da više ne razmišlja o njoj, pa je razvezao jezik o Anđelu Rankoviću i Aniti Stanojlović.

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijeviča u Šiša Baru bila je Maja Marinković. Marinkovićeva je iskreno progovorila o vezi sa Stanislavom Krofakom, a dotakla se i najvećih hejtera svoje veze u Beloj kući. Prokomentarisala je i odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Stanislav Krofak. On je izneo zanimljivu teoriju da se Nenad Aleksić Ša kompleksira na njega zbog toga što je zgodniji, te samim tim nije smeo da skine majicu, pa priznao da bi se Miona Jovanović pomirila sa njim da je on to želeo na početku.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Marko Đedović. Otvoreno je izneo svoj sud o svom trenutno najvećem neprijatelju, Miljani Kulić. Dao je svoju prognozu i o odnosu Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša, kao i Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša.

Naredni sagovnornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru bila je Jovana Tomić Matora. Ona je progovorila o netrpeljivosti Aniti Stanojlović prema njoj, te poručila da više neće ćutati na provokacije i da će biti nikad žustrija.

Marko Đedović i Miljana Kulić nastavili su svoj žestok verbalni obvračun, prilikom čega je došlo do žestokih reči.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Uroš Stanić. Objasnio je ime koje je dodelio svojim fanovima i prokomentarisao je današnji sukob sa Nenadom Aleksićem Ša.

Nakon što se igriza za dubliranje glasova završila, voditelj Darko Tanasijević otkrio je učesnicima ko zauvek napušta Belu kuću. Vanja Živić dobila je najmanju podršku publike, a učesnici su se odmah pozdravili sa njom.

U studio kod Ane Radulović stigla je izbačena ukućanka Vanja Živić kako bi porazgovarala o svom učešću u Beloj kući.

U kući je ludilo, energija je naelektrisana, to je luda kuća, videćemo šta će iti. Ja ni o kome nisam promenila mišljenje i sve što sam rekla Ivanu i Bebici nisam promenila mišljenje. Mislim da će biti ludilo ovih dana, sigurno ne očekuju haos koji sledi zbog podele budžeta - rekla je Vanja.

Odmah nakon početka Mićine igre istine, Aneli Ahmić je iznela tvrdnju da je Marku Janjuševiću Janjušu laknulo kad je saznao da Miljana Kulić ima 50% glasova publike, nakon čega se umešao Ivan Marinković, kako bi iskoristio pričiku da isproziva Kulićevu.

Uroš Rajačić se žestoko posvađao sa Lejdi Di i Nikolom Lakićem, nakon što su mu rekli da ga je svaka učesnica odbila.

Veliki šef poslao je učesnicima bogatu nagradu za uspešno odigranu " Mićinu Igru istine".

Autor: S.Z.