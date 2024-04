OBJAVILA PRELEPE VESTI! Nadica Ademov danas slavi! Čestitke pljušte sa svih strana, a ovo je razlog!

Nadica Ademov pre samo nekoliko dana se vratila ja muzičku scenu i promovisala novu pesmu koja je odmah ukrala simpatije publike, a sada je objavila i lepe vesti.

Naime, pevačica je na svom Instagram profilu podelila fotografije svoje mezimice i obavestila javnost da je njena Melina napunila šest meseci.

Poseban stajling i mnoštvo srca bilo je oko vesele devojčice koja je sa osmehom pozirala mami i napravila čarobnu uspomenu.

Podsetimo, Nadica je govorila o majčinstvu i otkrila kakva je Melina beba.

- Moram da kažem da sam se super snašla, s obzirom da mi je prvo dete i da nemam nekog iskustva. Sada sam super, na početku je bilo malo teško, što je i normalno, bila je jako mala. Sluša me, stvarno je mirna beba, za poželeti. Javi se samo kada je gladna i kada hoće da spava – ispričala je u razgovoru za Grand, a zatim otkrila kako njena ćerka reaguje na muziku:

- To je prosto neverovatno, ona tačno zna kada neko drugi peva, tada ne obraća puno pažnju. Ali kada krenu pesme „Šapat vetrova“ i „Zid plača“, to sam i kačila na Instagram, ona ne trepće. Prepoznaje glas, pa se malo zbuni kada me vidi na televiziji, a ja je držim. Shvati će narvano kada poraste, pa će da vidi čime se mama bavi.

