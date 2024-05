OTKRIO SVE O NAJBOLNIJOJ TEMI! Era Ojdanić progovorio o bolesnoj ćerki: ONA JE INVALID OD ROĐENJA!

Borili su se kako su znali!

Folk pevač Era Ojdanić (75) otvorio je nedavni dušu o teškom odrastanju, te najbolnijoj temi - zdravstvenom stanju ćerke Jasmine.

- Živeli smo u kući od drveta, a bila je pokrivena onim plavim kamenim pločama koje su u Majdanu vadili majstori. Oni su klesali te ploče, tada nije bilo crepa, nego kamen na krov i to ti je - prisetio se pevač odrastanja.

- Čim sam naučio tri kola da sviram, ja harmoniku koju mi je otac kupio stavim na leđa, sednem na polovnu biciklu koju mi je takođe on kupio i pravac na Ibarsku, od kafane do kafane. Tako sam počeo da zarađujem pare. I od jednog dinara sam odmah umeo da napravim tri. To je bilo neverovatno - priča Ojdanić sa ponosom.

Posle toga, usledile su pesme, nastupi, gostovanja i festivali, te mu je karijera išla uzlaznom putanjom. Međutim usledio je dan koji je pevačev život potpuno promenio. Sa samo 19 godina postao je tata, a njegovo prvo dete rođeno je kao invalid.

Era: "Jasmina je invalid od rođenja"

- Jasmina je invalid od rođenja. Otkad se rodila, Jasmina živi sa mnom. Nju su babice na rođenju izvlačile na vakuum i… Od malena je vreme provodila sa mojom majkom... Baba Radina je, u stvari, nju odgajila više nego Ljupka, jer Ljupka je radila godinama, ovde u motelu, tako je to bilo… Kada su je porađale, babice su bebi tom prilikom oštetile neki moždani nerv. Zbog oštećenja tog nerva ona ne može da govori kako treba, osamdeset posto je invalid. Jasmina je, znači, ostala invalid, ali, hvala Bogu, nije invalid sto posto, da je nepokretna, u kolicima, da mora da koristi pelene, znaš već… Hvala Bogu, nije tako, ona samo ima problem sa otežanim govorom. Ona osim toga fenomenalno funkcioniše - otvorio je dušu Era.

Autor: Pink.rs