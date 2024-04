IMALA SAM SAMO JEDAN SIMPTOM: Sofija Rajović prošla kroz PAKAO zbog bolesti! Ovo su detalji!

Glumica Sofija Rajović prošla je kroz pravu agoniju kada se za samo 23 dana ugojila 12 kilograma, a to je bila posledica njenog narušenog zdravlja.

Naime, Sofija je jednom prilikom otkrila kako joj se život promenio iz korena nakon što je saznala da ima insulinsku rezistenciju.

- Većina ljudi iz mog okruženja me je osuđivala, svi prijatelji su mislili da sam tamo mnogo jela brzu hranu. Ni doktori kojima sam se obratila po povratku u Beograd nisu potpuno verovali u to što im govorim, da nisam drastično promenila ishranu, i bili su ubeđeni da imam poremećaj štitne žlezde. Nisam osećala nikakve simptome, samo mi se javljala pojačana želja za slatkišima. Ali njih čitav život volim i nisam mogla ni da pretpostavim da je to zapravo signal da sa mnom nešto nije u redu - rekla je glumica tada, pa nastavila:

- Bila sam zbunjena, sve to mi je izgledalo vrlo čudno. Moj otac Svetislav, koji je bio lekar, ceo život mi je govorio: “Vreme je najbolji lek”. Nisam odustajala i na kraju sam došla kod jednog doktora koji je predložio da prekontrolišem šećer i uradim test opterećenja. Rezultati su pokazali da imam insulinsku rezistenciju, odnosno povišen šećer. Moj insulin nije reagovao kako treba kad unosim hranu. Umesto da ta hrana ode u ćelije kao snaga, taložila se sa strane. Zbog toga većina osoba s tim poremećajem ima i problem s oticanjem, praktično se budi s nekoliko kilograma viška, što može da bude dramatično, posebno ako se bavite javnim poslom kao ja - rekla je tada Sofija koja je nakon toga dobila terapiju koja joj je pomogla.

Podsetimo, Sofija se nakon dve godine braka razišla od supruga.

- Ja generalno takve stvari volim da čuvam za sebe. Nisam tip koji voli da komentariše dešavanja iz privatnog života, ali posto je došlo do toga, reći ću... Bilo je lepo dok je trajalo. Razdvojili su nam se putevi i to je to! Završilo se sve ljudski! Razišli smo se u miru i ne želim ništa više da kažem na tu temu -rekla je nedavno za Pink.rs.

