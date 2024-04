VIDI, RUKE SE TRESU: Aco Pejović prekinuo koncert i pozvao devojku na scenu, a onda usledilo ogromno iznenađenje! (VIDEO)

Pevač Aco Pejović napravio je spektakl na koncertu u Zrenjaninu, a jedna scena sa ovog nastupa ostaće nekima u najlepšem sećanju.

Pejović je u jednom trenutku prekinuo koncert, a za to je imao poseban razlog. Naime, pevač je scenu ustupio jednom mladom momku koji je odlučio da baš na Pejovićevom koncertu zaprosi svoju devojku.

- Kad su ovakve stvari u pitanju, to je uvek lepo - rekao je Pejović koji nije krio oduševljenje, pa mikrofon dao mladiću koji se obratio publici.

- Hteo sam da pitam da li vi imate nekog kome dugujete sve u životu? I jednu devojku da pozovem na binu - rekao je on.

- Devojčice, dođi molim te - pozvao je i Aco, a potom je, kada se devojka popela na binu, dečko kleknuo pred njom.

- Da li želiš da se udaš za mene? - upitao je pred svima, na šta je ona sigurno rekla: "Da".

Pejovića je ova scena oduševila, pa je poručio:

- Hajmo aplauz, bre! Vidi, vidi, ruke se tresu, pa nije to svaki dan! Da ste mi živi i zdravi, neka vam je sa srećom, dragi ljudi. Gde god ima ovakvih stvari, znači da je to to. Divni ste! Bravo! Svaka čast - rekao im je pevač, a potom nastavio sa koncertom.

