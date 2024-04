Posle ove noći više ništa neće biti isto!

Prošlu noć na imanju "Elite" obeležile su emisije "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", te je zboh istih voditelj MIlan Milošević posetio takmičare u Beloj kući i sa njim pročešljao aktuelne teme koje su obeležile nedelju za nama.

Na početku sinoćnje emisije takmičari su komentarisali odluku Vanje Živić da postavi Stanislava Krofaka za vođu, te je Nenad Aleksić Ša rekao da je sumnjao da je to "fora" kako niko ne bi mogao da pošalje Mionu Jovanović i Stanislava u izolaciju, dok je Jovana Tomić Matora rekla da je razočarana u Vanju.

Milena Kačavenda i Žana Omnia su prokomentarisale Vanjinu odluku te je Žana rekla da je u šoku zbog ogluke svoje drugarice, i da može da je razume samo zbog jednog razloga.

U jednom momentu su Maja Marinković i Lepi Mića ušli u sukob zbog budžeta, te je Mića poručio Stanislavu da će on raskrinkati Maju ispred svih.

Takmičari su nastavili da komentarišu Stanislava i njegovu podelu, te je on otkrio da je budžete delio kako su ga ljudi prihvatili kada je došao u Elitu.

Usledio je Izobr potrčka, a Stanislav je svojim izborom mnoge iznenadio. Naime, on je za potrčke izabrao Lejdi Di i Nikolu Lakića. Ona se iznenadila izborom dok je Lakića priznao da je to očekivao zbog njegovih komentara.

Stanislav je nakon toga otkrio da mu je omiljena osoba, njegova devojka Maja Marinković.

Nakon toga su se Maja i Stanislav raspravljali na garnituri jer je on branio Lepog Miću, a Maji je to smetalo jer je Mića uvek pričao loše o njoj.

Usledio je "Pretres nedelje" te je voditelj pokrenuo temu o svađi Mione i Ša tokom Vaskršnjeg fotografisanja. Naime, Miona je prokomentraisala da se Ša neartkulisano ponašao tokom fotografisanja i da joj nije jasno što je njegova ljubomora takva, iako su njih dvoje veče pre toga pričali o tom slikanju. Miona je čak i rekla da ne vidi perspektivu u vezi sa Ša.

Ša je nakon toga otkrio da Miona nije ispoštovala ništa od onoga što su se njih dvoje dogovorili veče pre u krevetu, ali da je to prećutao do trenutka kada mu je rekla da je kreten, na šta je ona rekla da on laže.

Usledio je haos kada je Ša saznao da je Stanislav na intervjuu kod Darka Tanasijevića rekao da smatra da je Ša napravio haos na Vaskrišnjem fotografisanju kada je saznao da mora da se slika bez majice, te je rekao da smatra da Ša ima kompleks jer je on zgodniji od njega, što je reper zamerio bivšem momku njegove devojke, pa su njih dvojica ušli u sukob.

Maja je nakon toga rekla da joj nije jasno što je Ša dramio na fotografisanju jer su i Miona i Stanislav ispali profesionalni.

Marko Đedović je nakon toga otkrio da smatra da je Ša malo preterao sa ponašanjem, te je otkrio da je Ša video Mionu i Stanislava da se slikaju kao par a to se nije desilo. Miljana Kulić je nakon toga rekla Ša da treba da potraži pomoć zbog tolikog ljubomorisanja.

Voditelj je potom pokrenuo temu o odnosu bivšeg ljubavnog para, te je Marko Janjušević Janjuš otkrio da mu se Aneli smučila za sva vremena i da ne želi više da čuje njeno ime, ona skočila na njega zbog laži koje iznosi.

Usledila je rasprava Miljane Kulić i Aneli Ahmić koja je rekla da je razočarana u Miljanu.

Anđelo Ranković i Anita Stanojlović otkrili ko je sve ljubomoran zbog njihovih poklona koji su juče dobili za mesečnicu. Oni su prvo optužili Milenu Kačavenudu sa kojom se Anđelo posvađao, da bi nakon toga ušli u sukob sa Miljanom Kuilić koja im je zamerila što joj nisu ponudili na parče torte.

Voditelj je upitao nakon toga Anđelu Šparavalo o pomirenju sa Bojanom Pavlović, te je ona otkrila da Nikolu Lakića i Slađu Lazić Poršelinu ne može očima da gleda i da ih je iskoristila za manipulaciju kako bi se pomirila sa Bojanom.

Nakon toga je Slađa Poršelina vratila Anđeli brojanicu koju joj je poklonila, te je rekla da je sa njom završila za sva vremena.

Sledili su rezultati ankete za najpožrtvovaniju osobu u Beloj kući. Miona Jovanović se našla na trećem mestu te je rekla da je to zbog njene veze sa Nenadom, na šta je on ostao u šoku zbog njene titule.

Drugo mesto pripalo je Aniti, a prvo Anđelu što je mnoge takmičare iznenadilo.

Nakon toga takmičari su saznali rezultate ankete za najsitničavijeg, te se na trećem mestu našla Milena Kačavenda, koja se nasmejala zbog titule.

Na drugom mestu bila je Bojana Pavlović koja je ponovo rekla da je ankete ne zanimaju, a na prvom je bio Ivan Marinković, koji je ponovo vređao glasače.

Autor: N.B.