Marija Kulić, majka Miljane Kulić koja je noćas u "Eliti" zaratila s Anitom Stanojlović i Anđelom Rankovićem, smatra da je njihova veza lažna, te da ih je spojio interes.

Zajednički interes im je, smatra ona, teranje inata Jovani Tomić Matoroj, za koju je Anita pre Anđela bila udata.

- Što se tiče veze Anite i Anđela, ja sam mišljenja od prvog dana da je to inat Matoroj. Nikako mi Anita, kao devojka koja je imala kao i sve druge, loše postupke i u rijalitiju i u spoljnom svetu ne ide uz Anđela jer dosadašnji stavovi njegove porodice i njega samog mi ne liče da je baš ona njegov izbor i da pored loših odnosa sa Matorom nije Anita inat. Nekako mi je sve mirisalo na to da želi da se osveti Matoroj za razna pljuvanja po njemu, pogotovo za neke predmete za zadovoljavanje koje je pronašla navodno u svom stanu, posle njegovog boravka. U inat i dalje toj zloj naroguši (Matoroj) tera priču do kraja i sa kapije vec trči za svojim obavezama i nema vremena da se posveti prvenstveno Anitinom sinu i njoj samoj. To će biti njegov izgovor, da je ostavio obaveze koje su mu prioritet. Takođe, i ova mala tera inat jer kad je kao molila da se pomire, naroguša i ona, ova kao nije htela. Ne mislim ni da je Anita Matoru volela, već je koristila za opstanak i ulazak u ovu sezonu. Takođe, ni naroguša nije volela nju, to se i videlo u prošloj sezoni, nego je pravila svadbu u inat drugim devojkama koje su je ostavile, tj. u inat Sanji. Sve izmedju njih je inat No, ne mogu da ne spomenem da se Anita sa Andjelom ponaša sasvim primereno, ponekad izmisli razlog za neku svađu, da im veza ne bude monotona. Toliko je bila ogavna kao majka malog deteta sa tom narogušom, tako da bi je svako normalan podržao u promeni i vezi sa kulturnim momkom - objasnila je Marija Kulić za Pink.rs.

U razgovoru za naš portal, Marija je, takođe, otkrila zbog čega je njena ćerka bila na strani Anite i Anđela.

- Miljana je sigurno namerno podržavala njihovu vezu, jer je sa narogušom u svim sezonama u sukobu, zbog gnusnih uvreda na račun deteta da ce svedočiti da joj ga oduzmu i mnogo, mnogo loših i zlih namera. Ona je i rekla kod drveta u utorak da želi tu njihovu svadbu u inat Matoroj, što je malu oduševilo. I ona bi uživala u toj igri da naroguša bude ljubomorna. Tako bih i ja iz tog jedinog razloga to podržala, inače Miljana je i govorila, kada izuzmemo teranje inata Matoroj i neke osvetoljubivosti, da od veze Anite i Anđela nema ništa iz svih navedenih gore razloga. Mislim da je zaslužila da je bar nečim ta Anita posluži jer je htela da uradi zadatak za tu svadbu, čula je Anita jer su zajedno kod Drveta bile da Miljana to želi zbog osvete Matoroj. Takođe, kada je Miljana rešila da napusti rijaliti, nemoj da se zaboravi da je lično Aniti rekla da uzme i služi se sa svom njenom kozmetikom i šminkom. Davala joj je sve kada joj je Matora oduzela jer joj je ona i kupila. To je drugi razlog zbog kog je trebalo da je posluži. Svi znamo da im se tamo sve jede i pije i da joj ne daju ni jednu čokoladicu, niti sok, je sramota i greota. Takođe, bez obzira što je mala bila sa Zolom, takođe zbog priče, dala joj je najviše poena na izboru za mis. Kroz ceo rijaliti hvali njen izgled, što i nema veze sa dobrotom i ponasanjem - zaključila je Marija za Pink.rs.

Autor: pink.rs