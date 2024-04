OD POGLEDA NA GOCINU VILU U SURČINU ZASTAJE DAH! Šijan pokazao dvorište s bazenom, a unutra STISLKI NAMEŠTAJ! (FOTO)

Kuća Goce Božinovske, koju je nasledila od pokojnog supruga Zorana Šijana vredi pravo bogatstvo.

Vila je dovoljno prostrana da svako ima svoju oazu mira, ali kada su neki skupovi u pitanju, neizbežno je okupljanje u velikoj dnevnoj sobi koja je uređena stilskim nameštajem, dok u vrelim letnjim danima uživaju u dvorištu gde je smešten lepo dizajnirani bazen, koji mami uzahe.

Mirko je sada na svom Instagram profilu pokazao kako izgleda bazen koji su nedavno renovirali, a zanimljivo je da se svojevremeno velika prašina digla, kada se saznalo da je pevačica kupila morsku so za bazen.

"O meni su pisali da kupujem morsku so za bazen, da bih se bahatila, a istina je da sam je kupila da bih ređe čistila bazen. Šta da radim kad ga već imam, da ga zatrpam. Ja nisam ni htela da pokazujem da imam bazen, nego su novinari navalili da me slikaju pored njega. A, ako su već došli da me slikaju pa ne mogu ih ja odvesti u šupu kod komšije i reći e, ovo je moje. Mi i ako imamo to je zato što puno radimo, ali nema tu nikakvog glamura, težak je to život" zaključila je Goca svojevremeno za Star.

