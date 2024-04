OTVORILA PANDORINU KUTIJU! Anita otkrila da je posle 20 dana shvatila da sa Matorom NIJE TO - TO, a evo šta je na sve rekao njen dečko Anđelo Ranković! (VIDEO)

Anita Stanojlović, u proteklom gostovanju u emisiji "Amidži šou", bila je sa Jovanom Tomić Matorom, svojom bivšom suprugom, o čemu je ovom prilikom i govorila, sedeći sa svojim novim dečkom, Anđelom Rankovićem.

Kako je Anita istakla, posle 20 dana je videla da brak sa Matorom nije ono što je očekivala, te i da nije dovoljno razmislila i da joj je to najveća greška.

- Anita, poslednji put kada smo se videli, bila si u braku sa Matorom - rekao je Ognjen.

- Ja se ne sećam toga (smeh). Kada sam videla da to nije to?! Možda posle nekih 20 dana, kada smo počele da živimo zajedno...Očigledno da nisam dovoljno razmislila i da nisam to shvatila kao ozbiljnu stvar - rekla je Anita.

- Je l' tebi smeta što je bila u braku sa ženom - pitao je Ognjen.

- Nije mi to pohvalno za nju i lepo za nju, ja verujem da je to bio njen ispad i eksperiment koji je započet u rijalitiju. Smatram da je bila psihički nestabilna. Da, ona je to uradila sama, sama je to želela, to je bila njena želja i odluka. Nije mi pravilo problem sve to za nju, ali mislim da njoj to nije bilo potrebno, ali mi ne pravi problem kada sam s njom u vezi - rekao je Anđelo.

- Anita, tebi je s Matorom jedino homoseksualno sikustvo - pitao je Ognjen.

- Da, prvo. Verovatno mi je zbog toga bilo zanimljivo, do njega sam se vodila time da sve treba u životu - rekla je Anita.

