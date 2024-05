'NA VASKRS SAM SE RAZVELA!' Katarina Sotirović otvorila dušu o krahu braka sa sportistom: Kao da je 15 godina bio gluv za ono što sam molila...

Katarina Sotirović, bivša članica "Koktel benda" se nakon 14 godina razvela od bivšeg košarkaša Aleksandra Rašića.

Njih dvoje su tokom braka dobili dvoje dece, a čak dva puta pokušavali da spase brak, međutim nisu uspeli u tome. Katarina se za Aleksandra udala 2007. godine nakon četiri meseca veze, a ubrzo su dobili ćerku Juliju.

Nakon tri godine usledio razvod

Pevačica i bivši košarkaš su rešili da pokušaju ponovo, te su se naredne godine pomirili i izgladili svoj odnos. Sin David je rođen 2016., a četiri godine kasnije, par je stavio tačku na svoju ljubavnu priču.

- Kao da je bio gluv petnaest godina na neke stvari za koje sam ga molila da probamo da promenimo. Vraćala sam se zbog nade da će biti bolje, naravno i ljubav na prvom mestu. Nekad ljubav nije sasvim dovoljna. Da se volimo, a sve drugo zanemarujemo.

- Mi smo brzo ušli u vezu i brak. Kad vam rade hormoni, onda mislite da je to ta ljubav, da se niko ne voli kao mi. Shvatili smo koliko smo različiti kada su nam se glave ohladile. Kada smo se venčali, pa nakon toga, kada je krenuo pravi život - rekla je pevačica koja se javila za pomoć bračnom terapeutu.

- Sale nije hteo nikada da ide na terapije. Sigurno godinu dana sam išla sama. Došla sam do momenta u kome nisam znala da li je moja želja da se razvedem neka moja opsena. Bračna terapeutkinja mi je pomogla da shvatim da to treba da uradim i da se ne vraćam više u to. Da shvatim da se ništa loše neće desiti. Tri godine otkako smo se razveli, a ja i dalje vučem ozbiljne posledice. Nemam veru u sebe. Uopšte ne mogu da se opustim, vučem recidive - priznala je ona i prisetila se situacije kada je priznala Aleksandru da definitivno želi razvod.

Inače, početkom dvehiljaditih godina, pevačica Katarina Sotirović stekla je popularnost kao članica "Koktel benda", ali se u jeku slave povukla iz javnosti i posvetila porodici.

"Na Uskrs se razvela" - Tome je prethodilo to što je bio Vaskrs, a on nije hteo da pođe sa nama na jedno porodično putovanje. Posle petnaest godina sam rekla 'ćao', spakovala decu u kola i otišla na Zlatibor. - Ne ideš? Ne moraš da ideš. U ponedeljak smo se vratili kući, a on je rekao: 'Hoćeš da gledamo neki film?'. Kakav film da gledamo? Mi moramo da razgovaramo. I ja kažem: 'Ovo ne može ovako'. Nije bilo suza. Ali posle toga je bila reka suza. Samo je bila žal za neuspehom i krahom - ispričala je ona u jednoj emisiji.

