DARA ISKEŠIRALA 200.000 EVRA ZA STAN! ZAVIRITE UNUTRA: 170 kvadrata čistog luksuza - umetnine, raskošan nameštaj, a sve je u svetlim nijansama! (FOTO)

Poznata pevačica Dara Bubamara je nekretninu u Novom Sadu, u kojoj uveliko živi, platila 200.000 evra.

Po stanu je i te kako luksuzan nameštaj, koji je Dara Bubamara sama birala tokom uređivanja.

Stan, inače, ima 170 kvadrata, a u istom dominira svetlo siva boja.Pevačica se često snima i slika u domu, pa njeni pratioci na društvenim mrežama neretko mogu da vide kako prostorije izgledaju.

Pre nekoliko meseci je pokazala i novogodišnju jelku u stanu, iza koje je bila slika. Jelka je bila duplo veća od nje, a zasijala je tad u centralnom delu Darinog doma.

Podsetimo, Dara Bubamara otvoreno je nedavno govorila o svom životu i prijateljstvima na estradi, pa otkrila zašto se posvađala sa koleginicom Sekom Aleksić, o čemu se uveliko priča.

- Jeste, povredila me je jedna, znamo koja je. Povredila me je za koncert, pravila se da mi je drugarica, ja sam išla obilazila joj dete ona napravi sedam dana koncert pred moj, a pritom ja u tom momentu sam u bolnici. Seka Aleksić je u pitanju - rekla je Dara.

- Mi sedimo zajedno u Amidži šou emisiji, ja najavljujem koncert svoj u novembru i prošlo je malo od toga ona uzme i zakaže sedam dana pre mene. Ja je nazovem i pitam "čoveče o čemu se radi". I ona mi kaže ne znam ja to menadžeri ovo ono. Ja joj kažem znali ste u novembru, pravite sedam dana posle, mesec dana posle. Ja mislim da je to neka ljubomora, imali su neke sponzore, a sumnjam da su joj neki platili da me sabotiraju, a Darinka sama. Onda angažujem najjače ljude za ozvučenje i binu. Mislim da do tada ni jedna pevačica nije imala takav koncert. Bez ikakvih sponzora, sama. Haos sam napravila. Ja sam tu bila pobednik a njen koncert je bio znanje imanje, vašar sa tri sijalice i neko pevanje... Užas! Svakog stigne kazna Božja ko je pokvaren. Mene su neki terali čak i da odustanem. Zamisli ti to. Tu je bilo sabotiranja takvih, pa ne daj ovo ne daj ono. Mislim se šta ne daš sada ćeš da vidiš šta je koncert. Brat i ja smo se borili kao lavovi. Na estradi ne možeš da imaš drugaricu sa kojom možeš da se družiš svaki dan jer se bavite istim poslom. Ne ide to - izjavila je Dara, pa za "Telegraf" otkrila da li su se čule nakon koncerata:

- Nismo nikad i ne želim. Ti ljudi za mene ne postoje, ja imam amneziju na loše ljude i loše situacije. Ne diram te, ne pričam o tebi, ne zanimš me. A kad sam prijatelj onda sam brat.

Autor: Pink.rs