ONA GA KUĆI ČEKA PA ČEKA, NEK PRIČEKA! Lejdi Di i Lakić u veoma prisnom izdanju pozirali za Vaskršnji editorijal portala Pink.rs! Svi se pitaju DA LI ĆE DOĆI DO JOŠ JEDNOG RAZVODA u 'Eliti'?! (FOTO)

Aktuelni učesnici "Elite", Nikola Lakić i poznata tiktokerka, Dragana Sretenović, alijas Lejdi Di, svoje takmičenje ka glavnoj nagradi i pobedi u "Eliti" započeli su istog, tj. od prvog dana, 2. septembra, kada su se na velelepno imanje uselili sa svojim cimerima.

Naime, Lejdi Di i Nikola Lakić započeli su druženje zajedno sa bivšim učesnikom "Elite", Slobodanom Josipovićem, te se ta trojka nije odvajala kroz celu sezonu. Njih troje zajedno su ogovarali, komentarisali, ali i delili poslednju koru hleba, čak su i jedni druge za crnim stolom zdušno i srčano branili.

Kako je Slobodan ispao, Lejdi i Lakić ostali su sami, te su tom prilikom svoje druženje nastavili, ni ne sluteći da će postati sve bliži i bliži. Kako su postajali bliži, tako su i šuškanja o njihovim emocijama u Beloj kući krenula da budu sve češća i glasnija.

Ono što, takođe, nikome nije moglo da promakne, jeste to da od samog početka, na žurkama, Lakić i Lejdi sve vreme plešu zajedno i ne staju u đuskanju sve do ranih jutarnjih časova. Naime, ono što je mnoge šokiralo, jeste to da je Lejdi na prethodnoj žurki zapevala na glas pesmu za koju su mnogi protumačili da se obratila Nikolinoj supruzi, Coki, a reči pesme su: "Ona te kući čeka pa čeka, nek pričeka".

Šta će se u ovom odnosu dešavati, ostaje nam samo da ispratimo, ali ove priče nisu sprečile Lakića i Lejdi da zajedno poziraju za Vaskršnji editorijal portala Pink.rs, u veoma prisnom zdanju.

Autor: N. Ž.