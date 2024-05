Tokom današnje emisije "Pitanja gledalaca", aktuelna učesnica "Elite", Jovana Tomić Matora, priznala je da nikada ne bi svoju bivšu partnerku, voditeljku emisije "Ne gledam ti ja to" na RED televiziji, Sanju Stanković, izbrisala iz svog života, te i da zna da su se ona i Anđelo Ranković izmirili.

S druge strane, mnogi učesnici "Elite" smatraju da se Sanja Stanković pere, kako kažu, od odnosa sa Jovanom Tomić Matorom, što se povelo i kao polemika za crnim stolom, a što možete pogledati u linku u nastavku:

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Sanjom, koja je iskreno i bez dlake na jeziku prokomentarisala aktuelnu temu.

- Iskreno, ne zanima me kako je bilo ko protumačio. Od početka "Elite" mislim da sam tri puta nešto promentarisala i to se prenelo tamo ne baš na pravi način jer me neki gledaoci ili neki gledalac nije lepo citirao. Koliko god da su me prozivali, dozivali i slično, trudila sam se da ne iznosim svoje mišljenje, jer nisam više deo toga, niti želim da budem. Pre bih birala da više nikad ne budem u medijima, nego da komentarišem pojedine osobe. Radim lep posao, živim ispravan, zdrav i lep život bez tenzije i skandala i želim tako da ostane - zaključila je Sanja za Pink.rs.

Autor: N. Žugić