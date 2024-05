Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica su juče raskinuli, te je došlo do žestokih verbalnih okršaja, u kojima su pljuštale teške uvrede i reči.

Tokom sinoćnje emisije "Pitanja gledalaca", žestoki okršaji za crnim stolom između Teodore i Bebice su se samo nastavili, bez zadrške, a danas, tokom trajanja rođendana Ivana Marinkovića, Nemanja Gačić nije skidao pogled sa Teodore, dok ga je ona sinoć nahvalila i imala samo reči hvale za njega.

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa Slavicom Delić, Teodorinom mamom, koja je za Pink.rs prokomentarisala aktuelna dešavanja.

Teodora je sinoć ostavila Bebicu, te su izbile svađe toko, emisije. Kako komentarišete te svađe?

- Ogorčena je na Nenada, nije u stanju više da trpi njegovo ljubomorisanje, a njegovo provociranje prethodne njegove veze, stalno mu govori da je ne provocira, ali on to uporno radi čak i krijući od nje. Teodora ne želi da ima konflikte sa Miljanom i to joj jako smeta zato izbijaju svađe, jer je njoj ispod svakog nivoa da se svađa sa njegovom bivšom.

Takođe, kako gledate na to što je Teodora sinoć nahvalila Nemanju Gačića, a danas nisu skidali poglede jedno s drugoga?!

-A što se tiče Nemanje verujte mi tu zasad nema ništa smatram da iako bude nešto, biće isključivo prjateljstvo, jer nisu joj se još ugasile emocije prema Nenadu.

