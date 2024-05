EVO KAKO SE FARBAJU JAJA U DOMOVIMA POZNATIH! Iznenadićete se zbog njihovih ideja: Flomasteri, lukovina, tetovaže...

Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak, a tradicionalno, danas se farbaju jaja. Poznate dame otkrile su svoje metode za farbanje jaja i šta za njih predstavlja Vaskrs, najradosniji praznik.

Marija Mikić Jaja farba flomasterima

- Naravno da farbamo jaja, to nam je najveća radost i svake godine je sve zanimljivije, jer deca rastu. Prošle godine sam podelila sa svojim pratiocima omiljenu tehniku farbanja flomasterima, i mnogo ljudi mi se javilo da im je od tada ta tehnika farbanja omiljena. Volim lepe, nežne i pastelne boje, mada ću ove godine još malo da eksperimentišem - ispričala je Marija i zaključila:

- Posebna jaja su sva jaja koja su farbana s ljubavlju. Moja deca su još mala, Đurđi je ovo drugi Vaskrs, a Miliji prvi, za sada ne znaju značenje ovog velikog praznika i znam da se neće sećati da su farbali jaja, ali znate kako kažu, sećaću se ja.

Mirka Vasiljević i Vujadin slave Uskrsa zajedno

- Svake godine se, naravno, farbaju jaja. Bili smo u situaciji da smo, zbog Vujadinove fudbalske karijere, živeli dugo godina po inostranstvu, ali smo se i tamo snalazili da ofarbamo jaja, doduše u manjim količinama. Gde god da smo se nalazili, uvek smo voleli da obeležimo praznik i da to vreme posvetimo nama, a to je primer koji pokazujemo deci, da sutra kada imaju svoje porodice, znaju našu tradiciju i kulturu i sve što ide uz te običaje i praznike - ispričala je Mirka, dodavši kako su joj ranije baka i deka, koji su živeli u Nemačkoj donosili razne detalje kojima se farbaju jaja, što je ostatak porodice usvojio.

Mirka i Vujadin će sa decom iskoristiti priliku da uživaju, pošto će svi biti zajedno.

- Kada sam bila mlađa, poznato mi je bilo klasično farbanje jaja, sa bojama i u lukovini. Svake godine igramo se sa tehnikama. Kad su deca bila dosta mlađa, nisu razumeli te tehnike. Međutim, kako su stariji, vole da su im jaja preciznije urađena i da imaju njihov lični pečat. Svi smo takmičarskog duha, tako da svako od nas voli da pobedi. Kad se biraju jaja, to potraje, svako ima svoju caku kako proveri koje jaje mu deluje najtvrđe. Radujem se što ćemo svi biti zajedno ove godine. Vujadin je pomoćni trener u Crvenoj zvezdi i na taj dan neće biti u srpskoj ligi utakmice, pa će na praznik biti tu sa nama. Kad smo bili u inostranstvu, dešavalo se da nam se praznici mimoilaze u tim mesecima i datumima, pa nekada on nije bio tu. Ja sam tada obeležavala praznik sa decom, pa smo čekali tatu sutradan da dođe. Ove godine ćemo svi zajedno kvalitetno provesti vreme - ispričala je Mirka.

Ivana Selakov Farba jaja tetovažama za decu

- Naravno, svake godine farbam jaja sa porodicom, a kako imamo ćerkicu, to je dobilo poseban smisao. Ona se najviše raduje, kao i mi sa njom. Kad smo Peđa i ja bili sami, sve smo lepo odradili za praznik, ali kako je ćerka tu, to je poseban događaj. Mesecima unapred se traže i kupuju boje, farbe, šljokice i sve kako bi bila što šarenija i što zabavnija jaja. Uglavnom uzimam kupovne boje, a biram bela jaja jer mislim da farba to najbolje uhvati. Ćerka bira sedefaste boje, sa šljokicama, nalepnice su obavezne, a postoje i specijalni flomasteri kojima sama boji - objasnila je Ivana i opisala koju novu tehniku je probala ove godine.

- Prvi put smo rešili da probamo sa dečjim tetovažima za telo. Videli smo neke snimke gde mogu na belim jajima da budu te tetovažice, na kojima je neko cveće ili takvi motivi. Kad je reč o kucanju, kod nas nema nameštanja, nego je fer-plej borba, pa ko pobedi, pobedio je. Ćerka se raduje i tome što svake godine dobije poklon od zeke, kao i tome što taj dan obično vidi baku i deku - zaključila je Selakova.

Zorica Marković se služi starom tehnikom

- Vaskrs je za decu najradosniji praznik, ali naravno i za odrasle. Držim se strogo tradicije, kako sam naučila od bake, majke, pa i od moje snaje i cele familije. Markovići se generalno drže tradicije. Ništa ja to nisam menjala, pogotovo što Dejan i Ilija nisu bili u fazonu da se sve šareni, nego vole da nekako to bude fino i elegantno, ništa preterano. Farbam jaja uvek u lukovini, to mi je najlakše, obično stavim u neku čarapu ili u hulahop čarapu (smeh). Stavljam listiće koprive, malo maslačka, ili nekog drugog cveća, sve da ide na radost. To se skuva, s tim što, van lukovine, koristim crvenu boju posebno, ali za jako malo crvenih jaja. Sa strane skuvam, prvo jaje se uzme crveno, a onda sve ovo ostalo - opisala je Zorica.

Ranijih godina, kod Markovića je bilo dečjih prevara za Vaskrs, ali sada to nije slučaj.

- Što se tiče trpeze, tipično je za Veliki petak da se posti. Tih pet do sedam dana se posti, kako ko može, neko na ulju, a neko na vodi, pa se pričestimo. Vaskršnja jaja su najslađa i koliko god stoje, ne mogu da se pokvare. Kažu nije zdravo da se pretera sa jajima, ali baš nas boli uvo, nije nam ništa od tih jaja bilo, nego od drugih gluposti koje unosimo u organizam. Radujemo se kucanjem jajima, kao i onome ko je pobedio, nije bitno, uzmemo prvo na koje naiđemo. Ranije je bilo drugačije, podmetala su se drvena jaja, a grabili smo se za jaja od morkica, posebnih kokica. To su jako sitna jaja, šiljatija su, nisu toliko okrugla kao kokošja. Ipak, ove godine ne bih ga upotrebljavala, nego da sve bude fer i pošteno - izjavila je Markovićeva.

Dragana Katić Samo crvenom bojom farba jaja

Voditeljka farba jaja isključivo u crvenoj boji, što nije bio slučaj ranije, kada su blizanci Boban i Bojan bili mali.

- Kad su deca bila mala, imali smo šarena jaja, ali poslednjih desetak godina biram isključio crvenu boju. Nisam uvek potpuno zadovoljna kako sve ispadne, jer zavisi od jaja i od farbi. Više od deceniju, ista je dekoracija, crvena jaja u korpici, a okolo pilići. Uvek prvo farbam čuvarkuću, stavljam je na tacnu koja stoji pored slavske sveće, a tu stavljam i novac od česnice koju je neko izvukao za Božić. Kad je Boban bio mali, uvek je voleo da pobeđuje i jako se ljutio ako izgubi, što naravno, sada nije slučaj. Ko god zaradi pobedničko jaje, uvek ga delimo na tri dela - kao što delimo i tugu, sreću i sve - započela je Dragana, koja odlazi u Berlin kod sina, pa se vraća u Beograd da bude sa drugim sinom, Bojanom.

- Ove godine idem kod sina u Berlin. U petak kada sletim, ofarbaću jaja kod Bobana u stanu, pa ćemo počastiti njegove drugare sa kojima deli svoj život tamo. Oni ne slave Vaskrs kada i mi pravoslavci. Provešću lep Vaskrs sa mladim, perspektivnim, divnim ljudima koji dele život sa mojim detetom. Poneću potom i jaja i uputiti se ka Beogradu. Vraćam se uveče, pa ću biti sa drugim sinom, Bojanom. Njima je šestog, na Đurđevdan, rođendan, pa ćemo se putem video poziva čuti sa Bobanom koji radi i nije u mogućnosti da bude ni za Vaskrs ni za rođendan u Beogradu - zaključila je Katićeva.

Autor: Pink.rs