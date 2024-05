Od njene praznične dekoracije uvek zastane dah!

Glumica Lidija Vukićević neko je ko izuzetno drži do običaja i praznika, a svojom maštom i voljom kada je praznično dekorisanje u pitanju uvek zada domaći zadatak mnogima. Lidija nam je otvorila vrata svog doma na Veliki petak i pokazala kako je ove godine ukrasila uskršnja jaja, otkirla koje tehnike koristi, ali i kojih se običaja strogo pridržava.

- Ja farbam jaja ili na veliki četvrtak ili na veliki petak. Ove godine sam to uradila na veliki četvrtak. Prvo se uvek farba čuvarkuća, prvo idu crvena jaja, to je tradicionalno i po hrišćanstvu. Tehnike ostale smo sve mi smislili. Prva i najbintija je crvena boja kao simbol Hristove krvi. Ja volim i tehniku koja je u poslednje vreme jako popularna, a to je dekupaž. Ofarbam oko 50, 60 jaja. Oduzme mi ceo dan. Tome se posvetim ceo dan, sve sama radim i ne volim da se iko meša. Ja u tome uživam - počela je Lidija za Pink.rs i dodala:

- Poštujem obavezno post, spremam posnu trpezu, ja preko cele godine jedem posno uglavnom. Jedem skoro sve posno. Masno i meso retko kad. Riba je obavezna na Veliki petak, to je sastavni deo mog jelovnika, onda pasulj i posne salate sa jabukom sa orasima i neke posne kolače - otkriva glumica, a kako kaže, za Uskrs je situacija ipak malo drugačija.

- Zbog gostiju, a pre svega zbog dece, uvek je za Uskrs i meso na stolu, jer se okupimo svi na taj dan... Uvek i mrsno i posno i ko šta voli neka jede. Uskrs proslavljam tradicionalno i u krugu porodice, to je jedino validno proslavaljanje, meni je to porodica i mir koji se oseti i to je svrha praznika - kaže Lidija i dodaje:

- Kroz vreme se stvari menjaju, ono što je bitno da se zadrži jeste tradicionalizam i da se ispoštuje sve u skladu s hriščanstvom. Nije dobro kad se zove muzika i sve ode u neku krajnost. ja se trudim da okupim porodicu i ljude koje volim i koji su mi najbliži. Niti slavski, niti uskršnje ne treba da se slavi tako, drugo je Nova godina, ovi praznici treba da se proslave u miru i harmoniji i u krugu porodice. Da smo zahvalni svi na zdravlju. Na Uskrs nikad ne stavljam nož na trpezu, po hišćanstvu je to simbol uboda i zla i to se ne ne stavlja za sto za Veliki petak, a i Uskrs - poručuje glumica.

Više fotografija iz doma Lidije Vukićević pogledajte u galeriji u nastavku!

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Autor: M.K.