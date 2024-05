Veliki broj poznatih ličnosti podelio je sa našim portalom fotografije koje pokazuju kako teku pripreme za uskršnje praznike, a njima se sada pridružio i voditelj Darko Tanasijević.

Ekipa portala Pink.rs na ovu temu porazgovarala je sa voditeljem najgledanijeg rijalitija 'Elita', Darkom Tanasijevićem, koji nam je otkrio kako provodi današnji dan, koju hranu voli da jede obzirom da je post na današnji dan obavezan, ali to nije sve. Darko nam je otkrio i da je ovaj dan za njega bio presedan jer je danas po prvi put sam uzeo stvar u svoje ruke i oprobao se u farbanju uskršnjih jaja.

S obzirom na to da se danas posti, koja posna jela ti najviše preferiraš?

- Post mi, kada govorimo isključivo o hrani, ne pada baš lako, budući da nisam naročiti ljubitelj posne hrane, međutim pasulj prebranac obožavam! To mi je zauvek omiljena posna hrana, a jedem i ribu.

Danas je najtužniji dan za hrišćane, Veliki petak - Dan Hristovog stradanja, šta za tebe predstavlja ovaj dan i kako ga provodiš?

Veliki petak ove godine ću, kao i prethodnih, provesti radno. Međutim, ovaj put Veliki petak se kod mene razlikuje, između ostalog, i zbog toga što sam prvi put rešio da samostalno ofarbam jaja za Uskrs.

Kako se prisećaš Velikog petka iz ranog detinjstva i kako sr farbaju jaja kod tebe u domu?

- Vraćao sam se danas iz Kovina, mog rodnog grada, i shvatio da želim to da uradim danas... Jer, ranije, iako sam ja već deset-jedanaest godina samostalan u Beogradu, praznike i pravoslavne običaje uvek sam vezivao za svoju porodicu, za svoj porodični dom u Kovinu u kom, ipak, već punih deset godina ne živim. Duže mi je trebalo to da shvatim, ali Beograd i prijatelji koji me ovde okružuju jesu moja baza i shvatio sam da, budući da je ovo ko zna koji po redu praznik koji ne provodim sa svojom porodicom, veru, ljubav, običaje i poštovanje tradicije treba da nosim u srcu, sa sobom, gde god da sam. Zato sam, iako prethodno nisam planirao ni razmišljao o tome, u povratku za Beograd kupio jaja i farbu i, mogu da kažem, prošao sam test. Zbog čega bih farbanje jaja uvek morao da vezujem za majku i kuću, kad ih mogu imati i u Beogradu? Pošto je ovo bilo brzinski, a i prvi put, nisam se služio nikakvim posebnim tehnikama, iako sam joj, kao mali, pomagao dok je farbala u lukovini, pa danima sakupljao najrazličitije bilje da bi jaja bila što lepša... Kupio sam tradicionalnu crvenu boju i sva jaja ofarbao u crveno. Na radost! A i crvena je čuvarkuća.

Darko nam je i otkrio svoju tajnu za završni sjaj uskršnjih jaja.

Čuo sam negde za trik, pa sam ih, nakon farbanja, premazao ubrusom nakvašenim s uljem, te su crvena jaja dobila i onaj visoki sjaj.

Autor: N.Panić