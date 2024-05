Zorana Pavić progovorila iskreno o svemu

Pevačica Zorana Pavić oduvek je, bez dlake na jeziku, iskreno iznosila svoje mišljenje na razne teme. Ona je neko ko se stalno šali na svoj račun, čak i kada su u pitanju neke teže teme

RAZGOVOR O DUGOVIMA I KONCERTU

- Moji dugovi nisu tema za smejanje - započinje Zorana i dodaje:

- Ali duh nas je održao, u to verujem. Kada pričam o tome, mislim da smo još bliži sa gledaocima. Ja dugo o nekim stvarima nisam pričala javno, dok nisam prepoznala taj lični momenat, odgledala sam intervjue nekih ljudi koje zaista poštujem i mudro zbore, pa su mi mnogo pomogli. I onda mislim da treba da se približimo ljudima, možda im olakšamo pričom.

Dug koji Zorana i dalje "vuče" vezan je za njen koncert u Sava centru, koji je - kako sama kaže - bio za pamćenje:

- Koncert je bio dobar i dan-danas se emituje - rekla je ona i priznala:

- Pravim planove na osnovu onoga kako sam sve zamislila ili neću ni da radim. Imala sam video-zidove, 16 vrhunskih muzičara na sceni, divne goste, divna sala, dobro ozvučenje... Svi su bili na visini zadatka, imala sam privilegiju da mi gost bude legenda Gaga Nikolić i Bojana Stamenov, za koju se još tad nije znalo, a vrhunska je pevačica.

- Ali posle toga sam se razbolela jer sam se organizovala da ispoštujem sve te ljude koji nisu krivi što se to meni dogodilo, i onda sam se - što bi naš narod rekao - uvalila - iskrena je Zorana.

- U vreme kad je trebalo najviše da radim, ja sam imala hormonski poremećaj. Nisam se ugojila, nego sam samo bila naduvena. Verujem sa ovom distancom da ću i te repove koji su mi ostali rešiti, jer sam neko ko ne odustaje - priznala je Pavićeva.

BORBA KROZ PAKAOZorana daje savet ljudima da nikad ne treba padati u depresiju i kad hodaš kroz pakao, samo treba nastaviti da se hoda.

- Naravno da je lakše kad žena ima bračnog partnera - otkriva pevačica.

- Ali lakše je samo ako pored sebe imaš pravog partnera. Nije važno da li je brak ili veza, treba nam neko ko nam je rame da se osloniš, neko ko ti je snaga, neko ko veruje u tebe i kad svi prestanu da veruju. Ima žena kojima je bitan status, samo da su udate, a nema veze što nemaju adekvatnog partnera. Moramo da budemo isti tim, i prijatelji, i partneri, i snaga. Znači ili tako ili nikako! Pre ću da budem sama i gruvam! - kazala nam je Zorana.

RAZMIŠLJANJA O LJUBAVI, BRAKU I DECI

- Neke žene se udaju tek da bi bile udate - nastavlja Zorana i dodaje:

- Da bi okolina rekla, na vreme si sve uradila. Ja ne robujem nekim takvim pravilima. Ja imam prijateljicu koja se druži sa ljubavnicom svoga muža, zajedno prave zimnicu! Najbitnije je da ljudi funkcionišu i da su zadovoljni. A degradiranje ljudi koji nisu u braku, etiketiranje jer nisu rodili decu... Sram ih bilo!

- Zanimljiva je jedna anegdota - priča Zorana kroz smeh

- Jedan novinar mi je rekao: "Znaš, kad budeš umrla, napravićemo odličan prilog: voliš Partizan, podržavaš vazduhoplovstvo, pa će tebi doći i fudbaleri i piloti..." A ja kažem, čekaj, što da mi dođu na sahranu, a ne na svadbu? On kaže: "Pa ovo je realnije!" - rekla je Zorana kroz smeh.

UTICAJ DUŠE NA ZDRAVLJE

Zorana kaže da se inteligentni ljudi šale na svoj račun, a iskompleksirani na tuđi, i osvrnula se na svoje zdravstvene probleme:

- Zaista mislim da sve bolesti kreću od neke muke u duši - rekla je ona.

- Ako to gajiš u sebi i ne podeliš, ti si na korak do bolesti. To kažu i duhovnici i lekari. Postoje ti neki divni ljudi koji ne žele da opterete druge, a postoje i oni koji imaju neku muku i pretvore se u aždaje - priznala nam je Zorana.

Autor: Pink.rs