Bivša rijaliti učesnica Sandra Bajić, poznatija kao Mc Aleks oglasila se za portal Pink.rs i osvrnula se na trenutna dešavanja u najgledanije rijalitiju ''Elita''.

Među najakuelnijim temama svakako su Jovana Tomić Matora, Anita Stanojlović i njena ljubavna veza sa Anđelom Rankovićem, kao i rat Anđela sa Milenom Kačavendom.

Ona je prvo prokomentarisala to što se među učesnicima stiče utisak da se svaka Matorina bivša pere od nje, ne zbog toga što je ona loša ispala, nego zbog toga što se pravdaju novim momcima:

Nema to veze sa pranjem zbog drugih momaka... Pa imamo primere gde su bivše Matorine uredno imale momke posle nje. Smatram da do pranja dolazi kada one dođu sebi i skapiraju neke stvari - rekla je ona.

Takođe, MC Aleks prokomentarisala je i to što Anđelo ratuje sa Milenom Kačavendom, jer Milena smatra da je loš čovek jer je u vezi sa drugom Matorinom bivšom. On na to kaže da ona nema prava da mu to zamera, jer nije ni Maji Marinković! Evo kakav je njen stav:

Što se tiče Anđela, ja sam već spominjala da je Anita Anđelova osveta Matoroj. Slažem se u većini stavova njegovih vezanih za nju. Oni nikada i nisu bili prijatelji kakvim su se predstavljali, tako da Andjelo ima legitimno pravo da bude sa njenim bivšim djevojkama, zaključila je ona.

