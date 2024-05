Voditelj emisije "Pitam za druga" i emisije "2 možda 3" na RED televiziji, otvorio je vrata svog doma i dušu za vaskršnji editorijal portala Pink.rs i otkrio kako zapravo provodi praznične dane sa svojom porodicom, s obzirom da je nedavno postao otac male, prelepe devojčice, kojoj su dali ime Anika.

Naime, kao bomba odjeknula je prelepa vest u javnostima da voditelj RED TV, Stefan Kandić Kendi postaje otac, te je on svoje prve utiske podelio upravo sa našim čitaocima, a nedugo nakon toga, on i njegova lepša polovina, Anđela, rešili su da ne saznaju pol bebe, već da to i za njih bude iznenađenje, tako što su se zatvorenih očiju mazali roze bojom, a kada su skinuli maske sa očiju, njihova lica nije imalo šta druga da ozari osim osmeha i ponosa.

Petog aprila ove godine, u njegovom životu se sve menja, kada saznaje da se Anđela porodila i da je na svet donela ćerkicu, kojoj su odlučili da daju ime Anika, te od tada, ne krije sreću što je postao otac, a što ne krije ni ponosna mama, koja neretko na društvenim mrežama objavljuje fotografije s bebom.

Kako nam u susret ide najradosniji hrišćanski prazink, Uskrs, ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa ponosnim tatom Kendijem i voditeljem o tome kako će ga provesti ove godine, s obzirom da im je ova nova, najlepša, ali i najodgovornija životna uloga totalno promenila život iz korena.

Ovogodišnji Vaskrs nije isti za tebe, a ni za tvoju lepšu polovinu, jer ga sada slavite sa svojom porodicom i malom Anikom. Kakav Vam je osećaj?

- Nekako je svaki Vaskrs u našoj porodici bio poseban. Pre 30 godina moji roditelji su se venčali za Vaskrs koji je bio prvog maja...Pre dve godine moja sestra se udala za Vaskrs, bilo je još dosta u našoj porodici značajnih događaja koji su se desili upravo tokom najradosnijeg hrišćanskog prazinka...No, ove godine će biti najposebniji do sad, u odnosu na prošli. Bogatiji smo za dva najdraža člana porodice. Moja sestra je dobila sina, a ja sam dobio ćerkicu koja tačno na Vaskrs puni mesec dana. Osećaj je neverovatan i svima bih želeo da nešto ovako osete, jer ništa više u njihovom životu neće biti isto.

Kako će se Vaskrs proslaviti u Vašoj porodici?

- Prvi Vaskrs sa Anikom i prvi koji slavimo nas troje kao porodica i voleo bih da ispoštujemo neke običaje i tradiciju kako bi se od malena učila i navikavala šta i kako treba. Pošto je još jako mala, nećemo ići nigde, ali će pojedini naši najbliži doći na ručak.

Koje običaje ćete ispoštovati na Vaksrs?

- Za ovaj dan vežu se brojni običaji, a jedan, omiljeni skoro svima jeste farbanje jaja. Ona se po pravilu farbaju na Veliki petak i Veliku subotu, a prvo obojeno jaje, ostavljamo na stranu do idućeg Vaskrsa i zove se “čuvarkuća”. Nakon sedam nedelja posta, u subotu u ponoć ću se pričestiti, a potom sledi nedelja i Vaskrs. Nedelja je rezervisana za uživanje u hrani, piću i veselju u toplini porodičnog doma.

Sigurno je da se mnogo toga promenilo u vašim životima od kako je Anika došla na svet. Hoćeš da podeliš sa našim čitaocima vašu rutinu - ko kako spava, ko je presvlači i ko je bolji u tome?

- Možda u nekom trenutku roditelj počinju da određuju deci kako da se ponašaju, kada da spavaju, kada da ustaju, ali u ovom trenutku Anika nama diktira tempo, kad se njoj spava iskoristimo priliku da završimo nešto drugo ili možda malo da odspavamo, kada ona želi da bude budna moramo i mi koliko god da je rano ili kasno. Anđela se snalazi puno bolje od mene, valjda i majčinski instikt, no, iako je spretnija, ja se trudim da pomognem koliko god mogu i mislim da brzo učim.

Vaskrs je jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, kome opraštaš na ovaj veliki praznik?

- Opraštam svima sve i to savetujem svim ljudima na svetu...Volite sve ljude i uživajte sa njima, a ako vam neko baš nikako ne prija, samo kulijana, nikako sukob.

Kako ste farbali jaja, koje tehnike primenjujete?

- Do ove godine, svaki put je to bila lukovina, može još neki načini biti uz to, ali glavna tehnika je bila lukovina...Probali smo i sa vinom i sa bojama i razne trikove, no nekako najtradicionalnije mi je bojenje jaja u lukovini kao stari i provereni način za prirodno dobijanje prelepe nijanse.

Autor: Nikola Žugić