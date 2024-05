'SA MNOM SE NEĆE ČUTI DOK JE ŽIVA' Asmin odgovorio Aneli na prozivke: Tvoji su mi pakovali robiju, sve ćemo preko advokata!

Asmin Durdžić oglasio se za naš portal nakon što ga je bivša supruga Aneli Ahmić prozvala i direktno mu se obratila u današnjem izdanju emisije "Magazin in" autorke i voditeljke Sanje Marinković.

Naime, Aneli je priznala voditeljki da očekuje da će uslediti problemi s Asminom po njenom izlasku iz "Elite", te da će njen bivši na svaki način pokušati da je vrati.

- Od njega ne očekujem ništa. Od takvog čoveka mogu da očekujem samo najgore, ništa dobro! Strahujem da će me kontaktirati posle rijalitija. Sigurno će mi pisati, proradiće mu sujeta, to znam. On deset meseci nije mogao da me kontroliše, da dođe do mene, i to ga je izjedalo. To je osoba koja voli da kontroliše, zove sa skrivenih brojeva... Sigurna sam da me nikada nije preboleo! Znam ga u dušu. Mislim da se debelo kaje za sve. Ja njemu nemam šta da kažem. kada bih ga srela rekla bim mu ''Sram te bilo, za sve što si mi napravio!'' Evo i sada ću mu se obratiti u kameru: Sram te bilo za sve postupke koje su napravio prema meni, prema svom detetu, a najviše što za ovih 10 meseci nisi brinu o njemu - rekla je odsečno Aneli.

Kontaktirali smo Asmina, koji nam je rekao da će sa Aneli komunicirati isključivo posredstvom advokata.

Ona je zaboravila da je ona od mene ostavljena dugo pre "Elite"! I da je valjala, ne bi bila bivša! Nije mi jasno da neko ko je ostavljen može tako nešto da izjavi! Ona je ušla kao ucveljena žena, ne ja! Ona je mene imala tad samo kao prijatelja, a nakon svih stvari što je slagala za mene izgubila me je i kao prijatelja - počeo je Asmin, a potom dodao:

Ona priča svaki dan da treba da se čuje sa mnom kad izađe, može samo da se čuje sa mojim advokatom ako ima šta da rešava vezano za Noru! Sa mnom se čuti neće moći dok je živa! A imali ste svi priliku da vidite kad god sam pokušao da se brinem o Nori, njena porodica me je ponižavala i pakovala robiju, tako da sve što bih rekao je suvišno. Jedino što se kajem je da sam sebi dozvolio da se spuštam na nivo Ahmićki, ali nažalost nisam znao kako drugačije da se odbranim - zaključio je Durdžić za Pink.rs.

Autor: pink.rs