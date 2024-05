Darko Tanasijević, popularni voditelj TV Pink, otkrio je za naš portal na koji način praznuje Uskrs, najradosniji hrišćanski praznik.

Kako su tekle pripreme za ovogodišnji Usrks?

- Nema tu kod mene neke veće pripreme, jer se uglavnom pripreme odnose na prazničnu trpezu, a ja sam tu slab, tačnije neupotrebljiv (smeh). Kada sam kod mojih, u Kovinu, što je retko, za to je uvek zadužena mama, dok u Beogradu Uskrs i ostale praznike najčešće provodim sa svojim prijateljima, koji su ovde moja porodica, kao i njihovim najmilijima. Ja se, uglavnom, samo pojavim i uživam u piću i hrani (smeh). Doduše, ove godine sam se potrudio više nego prethodnih, samim tim što sam prvi put ofarbao uskršnja jaja i svi me pitaju kako su ispala tako jarko crvena!

Sa kim ćeš i gde slaviti danas?

- Ove godine ću Uskrs provesti s mojom najboljom drugaricom i koleginicom Tićom i njenom porodicom, kod koje sam pozvan na uskršnji ručak, kojem se jako radujem.

Kakvi su ti emotivni i poslovni planovi za naredni period kada sve ovo prođe?

- Nema kod mene dugoročnih planova, sve uglavnom danas za danas ili, eventualno, ako je moguće - danas za juče (smeh). Za nas, koji radimo "Elitu", nema pauze, nema odmora. Sada se sve, kako se približava finale, zakuhtava, tako da svi radimo udarnički i jedva čekam finalni rasplet brojnih međuljudskih odnosa iz Bele kuće.

Da li je jaje koje si izabrao bilo srećno? Da li si nekoga pobedio?

- Još uvek se nisam kuckao ni sa kim, ali imam spremno jaje. Ocenio sam ga, valjda, dobro, nadam se da ću danas biti uspešan u tucanju jajima.

Da li poštuješ Vaskršnje običaje?

- Trudim se da ispoštujem manje-više sve meni poznate vaskršnje običaje za koje sam, moram da priznam, s godinama sve više i više zainteresovan>

Obzirom da je veliki praznik, da li ćeš oprostiti svima koji su se ogrešili o tebe?

- Nevezano za praznik, ja generalno praštam i ljutnja me nikada ne drži dugo, što donekle smatram i svojom manom. Koliko god da me neko povredi ili učini nažao, ja vrlo brzo dam drugu, stotu šansu... I lako prelazim preko loših postupaka prema meni, naročito ako me povredi neko ko mi je drag, kog volim. Takav sam. Što se mene tiče, grešnici, sve vam je, što se mene tiče, oprošteno (smeh).

Autor: N. P.