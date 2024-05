Progovorio o svemu!

Jedan on najpolularnijih voditelja u regionu Milan Milošević, poznat je po svojoj iskrenosti, britkom jeziku, ali i besprekornom profesionalizmu. On je povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Uskrsa otvorio dušu za portal Pink.rs, te je otkrio kako će ga ove godine dočekati, ali i štra mu to nedostaje, kako bi bio upotpunjen.

Da li sam farbaš jaja na Veliki petak, ili imaš pomoćnika/cu?

Nažalost, poslednjih nekoliko godina sam farbam jaja za Vaskrs i iskreno nije to uopšte isto kao pre...Izgubila se lepota svega od kada mi je majka bolesna i ne može više da učestvuje u tim prazničnim pripremama.

Da li se vodiš narodnim verovanjima kada je reč o Velikom petku?

Ne, nikakva ekstremna verovanja nemam ni za jedan sveti dan, a tako ni za Veliki petak. Jedino godinama postim i iskreno Veliki petak je pored Badnjeg dana, jedan od dva dana koja postim u godini i zauvek ću. Što se običaja tiče i to se sve iskreno zagubilo poslednjih godina, ma koliko se trudio da ih se držim.

Kako planiraš da provedeš najradosniji praznik Uskrs?

Vaskršnje jutro ću dočekati u rodnoj kući sa majkom i to ranom zorom ću popiti prvu Vaskršnju kafu sa njom, baš kao što smo činili godinama unazad. Često sam zbog posla i obaveza sprečen da budem sa njom ali najveće praznike i svete dane provodim sa njom i uživam u tome.

Kad se prisetiš detinjstva, da li si bio jedan on onih koji je nosio pobedu tokom kucanja jajima?

Mnogo sam voleo da se tucam kad sam bio mlađi i iskreno, nisam imao sreće u pobedama, jer sam se uvek vraćao kući polupanih jaja. Nikada nisam mogao da shvatim te fore i klince iz ulice koji su imali najjaca jaja i sve su pobeđivali uvek. Nisam znao ni zubima da kvrcnem, pa da osetim koja su jaja dobra, ali iskreno kako godine prolaze, sve se manje tucam za Vaskrs jer nemam baš ni sa kim jer nisu više vremena ista.

Da li posebno obraćaš pažnju na ukrašavanje svoje trpeze, imaš li neku posebnu dekoraciju koja je svake godine prisutna?

Od trenutka kada sam se uselio u svoju kuću, posebno se trudim da najveće praznike ulepšam posebnim dekoracijama, pa tako i za Vaskrs. Iz godine u godinu dopunjavam dekoraciju i detalje, ali ipak bi sve ovo menjao samo da mi je majka zdrava i da sedimo i slavimo veselo, pa makar prazne trpeze i bez ikakve dekoracije.

Šta bi poželeo čitaocima portala Pink.rs?

Čitaocima portala Pink.rs zelim sreĆne i vesele praznike i da ostanu uz Elitu i naravno na najboljem portalu na Balkanu.

Autor: S.Z.