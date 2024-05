UŽIVA ZA SVE PARE! Lepa Brena otvorila sezonu na primorju! Sama ispozirala na praznik, a prizor oko nje će vas RASPAMETITI! (FOTO)

Muzička zvezda uživa!

Lepa Brena prva je među poznatim ličnostima otvorila je sezonu krstarenja Jadranskim morem za ovu sezonu.

Balkanska zvezda iskoristila je praznike da se odmori i napuni baterije, a s obzirom na to da najviše voli sunce i more poslednjih dana uživa na relaciji Hrvatska-Crna Gora.

U prilog tome svedoče i fotografije koje je najveća muzička diva objavila na društvenim mrežama.

Ona je pokazala fanovima i svojim pratiocima kako provodi vreme na primorju. Fotografisala se u opuštenom izdanju na palubi, a u pozadini se vide usidrene jahte, planina i more. Upravo je to sve što je jednoj zvezdi potrebno za uspeh-mir pred nove solističke koncerte koji su rasprodati do poslednjeg mesta.

Brena je otkrila i detalje karijere:

Od osamdesetih traje moja životna turneja. To je bio naporan period u mom životu, kada sam radila po dva koncerta dnevno, putovala sam sa timom autobusom, bilo je to lepo iskustvo. Želela sam da napravim i stvorim nešto u svom životu i da na neki način budem nezavisna u svakom pogedu. Nisam imala vremena za jedan jednostavan i običan život. Bilo je divnih momenata, veoma malo je bilo odmora. Moram da priznam da sam uživala, nisam imala drugih obaveza nego da radim svoj posao. U jednom trenutku sam se umorila, zapostavila sam privatni život i poželela sam da prestanem da radim nekoliko godina. Pesma svaki put predstavlja jednu vrstu specifične ljubavi, energije koja je poznata samo pevačima, koja nas leči i koja nam daje životnu energiju. Pogledajte jednu Šer koja ima 78 godina i parafraziraću je: “Nekada sam mislila da ću u ovim godinama da sedim i da se odmaram, evo uživam i pevam i pevaću dokle god želite da me slušate i dok ja to mogu”. Mik Džeger koji ima 80 godina i imao je operaciju oko srca, on svoj trening posle operacije ima tako što peva i igra. Ljubitelj sam prvokslasnih pevača koji traju godinama i fascinirana sam njihovom ljubavlju prema poslu, vitalnošću i energijom. Naravno da moramo da pazimo koliko jedemo, spavamo, to je jedan posao u kome se ceo život spremate za jedan Olimpijski skok i ko se nauči da tako živi, to mu više nikada ne predstavlja problem- rekla je Brena za Blic.

