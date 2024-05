SVE VREME MU JE PODRŠKA! Evo ko je presreo Nikolu Rokvića na HODOČAŠĆU! Pevač objavio EMOTIVNU FOTOGRAFIJU!

Presrećni!

Pevač Nikola Rokvić, nakon skoro dve nedelje hodočašća, prešao je pre neki dan granicu Srbije i stigao u Makedoniju do Hrama Sv. Nikole, gde je sa porodicom proveo Vaskrs.

Rokvić je nastavio potom dalje svojim putem, a danas je objavio sliku sa majkom Slavicom Rokvić, koja mu je sve vreme velika podrška, a emotivna slika majke i sina obišla je mreže i njihovi pratioci bili su oduševljni.

Naime, Slavica je grlila i ljubila svog sina, a jasno je da je preponosna na njegov poduhvat i da ga zajedno sa ostatkom porodice neizmerno podržava na putu do cilja - a to je do manastira Nektarija Edinskog gde će se pokloniti i završiti svoje hodočašće.

"Majčica" - napisao je Nikola i pokazao koliko voli svoju majku, a na emitivan prizor niko nije ostao ravnodušan.

- Pomaže Bog dragi ljudi, nadam se da ste dobro! Danas specifičan dan. Dosta kiše, vode, blata, ali i ovakvim okolnostima ima radnosnih vesti. Došli smo do 14 miliona dinara, verujem da je ta cifra još veća, ali zbog praznika ne mogu da imam tačnu evidenciju. - rekao je Nikola i dodao:

Pešači po blatu i kiši

- Pomaže Bog, dragi ljudi. Današnji dan je specifičniji, četiri kilometra idem po blatu. Koliko god da sam se mučio na asfaltu, ipak od goreg ima gore. Sad su mi već mokre noge, ali dobro. Idemo dalje, nema odustajanja - rekao je Rokvić u snimku, koji je potom pokazao i put kojim trenutno pešači.

Autor: pink.rs